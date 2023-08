Nieuwe Groningse band Nachtlicht lanceert single ”Get Out”

© Foto: Band Nachtlicht

De nieuwe Groningse band Nachtlicht presenteert haar nieuwe single genaamd: Get Out. Het nummer gaat over het niet op je plek zijn in de stad waar je woont. De band, die jaren 90 alternatieve pop-rock combineert met indie rock, timmert hard aan de weg.

Nachtlicht is een band uit Groningen die de coole vibes van jaren 90 alternatieve pop-rock mixt met de relaxte klanken van indie rock uit de jaren 2000. De groep bestaat uit Faisal Benmhammed (zang, gitaar), Jorick Bouwman (drums, zang) en Frank Doesburg (bas). Samen laten ze zich inspireren door bands zoals Gin Blossoms, Matchbox Twenty, Goo Goo Dolls en The Wombats. Die invloeden geven hun muziek een moderne twist. Met aanstekelijke melodieën, eerlijke teksten en energieke live shows staat Nachtlicht te popelen om de muziekwereld te veroveren.

”Voor het schrijven van eigen liedjes maak ik vaak gebruik van eigen perspectief,” vertelt Faisal Benmhammed in de OOG Ochtendshow. ”Ik maak daarnaast ook gebruik van verhalen van anderen.” Zo kende Faisal iemand die studeerde in een stad waar hij zich helemaal niet veilig voelde. ”Dat is eigenlijk de inspiratie geweest’.’

Faisal Benmhammed was te horen in de OOG Ochtendshow.

Beluister hieronder het fragment met daarbij hun nieuwe single.