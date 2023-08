Nieuw pontje Zuidlaardermeer in gebruik genomen: “Je hoeft alleen maar een knop in te drukken”

Foto: Marco Glastra / Het Groninger Landschap

Het nieuwe fietspontje bij het Zuidlaardermeer is in gebruik genomen. Het nieuwe pontje vervangt een ouder exemplaar dat aan vervanging toe was.

De nieuwe pont is er gekomen dankzij een investering van de provincie en gemeentes Groningen, Midden-Groningen en Tynaarlo. Ook natuurorganisatie Het Groninger Landschap, de Regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe hebben bijgedragen. “Wat we heel belangrijk hebben gevonden is dat het nieuwe pontje voor iedereen toegankelijk moet zijn”, liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer al eerder weten. “Ook vinden we het belangrijk dat de pont eenvoudig te bedienen is.”

“Druk op de knop”

In tegenstelling tot het oude vaartuig is er op de nieuwe pont plaats voor rolstoelen, scootmobiels en duofietsen. Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap: “Het is nog steeds een zelfbedieningspont, maar het enige wat je nog hoeft te doen is op een knop drukken. De pont is namelijk elektrisch, en werkt op stroom die opgewekt wordt met zonnepanelen.” Eventueel kan het pontje ook met de hand worden bediend.

Fietspaden

De pont vertrekt vanaf een nieuwe plek. Dit is niet langer bij palinghandel Vos, maar driehonderd meter richting het noorden. De afgelopen periode zijn fietspaden aangelegd naar de nieuwe oversteekplaats. Waterschap Hunze en Aa’s en camping Siblu Meerwijck hebben toestemming gegeven om een pad aan te leggen over hun terrein. Met het pontje is het weer mogelijk om een rondje Zuidlaardermeer te maken.