Nieuw festival in Stad moet beginnende bands podium bieden: ‘Optredens regelen is lastig, dus dan doen we het maar zelf’

In de Silo in Groningen vindt op zaterdag 23 september voor de allereerste keer het ‘Ride Into The Sun’ festival plaats. Daar krijgen vijf bands die nog niet zo lang bestaan de kans om podiumtijd voor publiek op te doen. Broodnodig, aldus de initiatiefnemers.

Dat het merendeel van de deelnemende bands nog nooit op een podium heeft gestaan, ligt volgens de organisatie van het festival niet aan hen zelf. Volgens initiatiefnemers Merel Weijer en Marco Kleen, die zelf ook gaan optreden met hun band HISTER, is het steeds lastiger voor beginnende bands om optredens te vinden in Groningen.

“Voor poppodia of festivals zijn ze nog niet bekend genoeg en veel cultuur of jongerencentra in de provincie zijn verdwenen”, aldus de twee organisatoren. “Het aanbod van cafés waar live muziek gespeeld mag worden is in de laatste jaren ook flink uitgedund.” Ride Into The Sun is daar een direct gevolg van, aldus Weijer en Kleen: “Je kunt als beginnende band eigenlijk maar één conclusie trekken: dan doen we het maar zelf!”

Naast HISTER krijgen bezoekers van Ride Into The Sun op de zaterdagavond van 23 september ook Ravi’s Underdogs, Wood For The Trees, Dan Green & The Mystery Machine en Creatures Funky Disco Friends te zien en te horen aan de Oliemulderweg 41. “De muziekstijlen van de bands lopen uiteen van indiepop tot folk en van alternatieve rock tot funk”, besluiten Weijer en Kleen. Naast muziek kan het publiek zich ook te goed doen aan vegan eten. Toegangsprijs is vijf euro aan de kassa.