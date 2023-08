Netten, lege trappen en scheiding tussen eerste en tweede ring Noordtribune; Plan van Aanpak voor veiligheid FC Groningen gepresenteerd

Foto: fcgroningen.nl

De gemeente Groningen en FC Groningen hebben vrijdagmiddag hun gezamenlijke Plan van Aanpak gepresenteerd voor de verbetering van de veiligheid tijdens wedstrijden van de Groningse voetbalclub. Dit plan moet onder meer gaan zorgen voor meer en beter opgeleide stewards en beveiligers en een betere samenwerking met burgemeesters, politie en het OM. Maar er zullen ook een aantal fysieke maatregelen gaan volgen, waaronder aanpassingen in de Euroborg.

Nadat de gemeente en de club drie weken de uitkomsten van het onafhankelijk veiligheidsonderzoek naar buiten brachten, werd er een Plan van Aanpak opgesteld. Daarin staat precies welke maatregelen er moeten worden genomen en wanneer ze ingevoerd moeten zijn.

Op korte termijn moet FC Groningen onder meer een veiligheidscoördinator in vaste dienst nemen. Ook moeten er meer stewards worden aangenomen. Zij mogen niet meer veelal uit de wijken komen waar de supporters van de harde kern van FC Groningen ook vaak wonen. Daarnaast moeten er meer ervaring komen bij de evenementenbeveiligers en mogen er geen oogjes meer worden toegeknepen bij overtredingen. De club moet overwegen om te kiezen voor een andere leverancier voor beveiligers. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in weerbaarheidstraining voor het beveiligingspersoneel.

Netten, scheiding tussen ringen Noordtribune en lege trappen

Maar de fysieke veranderingen die gaan volgen zullen voor supporters het meest in het oog springen. Voor het einde van de komende winterstop zou er een fysieke scheiding moeten zijn tussen de eerste en tweede ring op de Noordtribune. Begin volgend seizoen is deze ‘sectorscheiding’ een voorwaarde voor een licentie van de KNVB. Daar komt bij dat er extra toiletten en horeca moeten komen voor bezoekers van de tweede ring.

Daarnaast moeten er vanaf het seizoen 2024/2025 nieuwe stoeltjes zijn geplaatst in (een aantal vakken) van de Noordtribune, zodat supporters hier veilig staand naar de wedstrijd kunnen kijken. Een alternatief, een sta-verbod op de tribune, is ook een optie. Maar zowel de gemeente Groningen als FC Groningen denken niet dat dit te handhaven is. Ook moeten alle trappen in de Euroborg vanaf volgende week vrijdag, wanneer FC Groningen begint aan haar eerste KKD-wedstrijd tegen Jong-Ajax, leeg blijven tijdens de wedstrijd.

Als laatste fysieke maatregelen springt de inzet van netten op locaties waar de kans op het gooien van voorwerpen aanzienlijk is (voor de eerste ring van de Noordtribune) in het oog. Daarmee willen de club en de gemeente voorkomen dat spelers en officials worden geraakt door voorwerpen, maar ook de kans op het staken van een wedstrijd verkleinen. Voor één januari volgend jaar moet de mogelijkheid om netten op te hangen aanwezig zijn in de Euroborg.

Betere handhaving, stadionverboden en innigere samenwerken met OM en politie

Daarnaast omschrijft het Plan van Aanpak een scala aan maatregelen die de samenwerking tussen de veiligheidsdriehoek van speelsteden moet versterken en duidelijk moet bieden voor alle partijen. Daarnaast komt er een onderzoek naar de toegang van onbevoegden in de Euroborg tijdens wedstrijden en komt de gemeente met een voorstel om voor elke wedstrijd een vergunning af te geven. Nu volstaat nog een melding bij de gemeente. FC Groningen gaat op haar beurt aansluiting zoeken bij een pilot, waarbij stadionbezoekers op digitale wijze kunnen worden getraceerd bij ongeregeldheden.

‘Sfeervol en veilig stadionbezoek moet weer vanzelfsprekend worden’

“Het uitgangspunt is dat alle aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen, worden overgenomen”, zo stelt de gemeente. “Een aantal aanbevelingen vragen nog nader onderzoek, bijvoorbeeld omdat het stadion daarvoor verbouwd moet worden. Er ligt een grote opgave voor ons, maar met dit plan van aanpak zetten we de eerste stap voorwaarts met het vertrouwen dat de realisatie ervan ertoe leidt dat een sfeervol en veilig stadionbezoek weer vanzelfsprekend wordt.”

FC Groningen stelt dat de club en de gemeente zich, met het Plan van Aanpak, op de toekomst willen richten: “Dat geldt ook voor het Openbaar Ministerie en de politie, die als cruciale ketenpartners nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit plan. Dit zijn de eerste stappen die dienen te leiden tot een optimalisering van het veilig en gastvrij bezoeken van wedstrijden van FC Groningen in Euroborg.”