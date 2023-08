Negende editie Groningen Swim Challenge eindigt zaterdagmiddag in Stad

De Groningen Swim Challenge bereidt zich voor op een gedenkwaardige negende editie, die morgen (zaterdag) om 04.30 begint in Lauwersoog met de start van de UltraSwim. Een uur later gaan de zwemmers van de ‘Classic Swim’ het water in in Zoutkamp.

Ook tijdens de negende editie is er, naast het uitzwemmen van de monstertocht, maar één doel voor de ruim 221 deelnemers aan de Swim Challenge en de City Swim: zoveel mogelijk geld ophalen voor het UMCG Kanker Research Fonds. Met het geld kan er meer onderzoek gedaan worden naar het voorkomen, behandelen en genezen van kanker. Voor de Swim Challenge van dit jaar is al ruim 125.000 euro opgehaald.

Na te zijn gestart in respectievelijk Lauwersoog (voor de Ultraswim van vijftig kilometer) en in Zoutkamp (de Classic Swim) worden de zwemmers ongeveer twaalf uur later verwacht in Groningen. Daar duiken de zwemmers van de City Swim rond 17.00 uur het water in bij K.G.R. de Hunze aan de Praediniussingel bij Westerhaven voor hun anderhalve kilometer door de wateren van de Groninger binnenstad. De finish ligt in de Oosterhaven.

De Swim Challenge en de City Swim hebben zaterdagmiddag gevolgen voor de scheepvaart en onderdoorvaart. Het Verbindingskanaal is vanaf 15:30 uur gestremd voor watersporters en recreanten Na 17:30 uur worden alleen de Berlagebrug en de Oosterhavenbrug over het Eemskanaal, de Zernikebrug en de Hoogewegbrug over het Reitdiep en de bruggen over het Noord Willemskanaal tot en met de Van Hallbrug bediend. De andere bruggen blijven dicht.