NCG begint komende maand met tevredenheidsonderzoek over versterking

Foto via NCG

De Nationaal Coördinator Groningen begint volgende maand met een onderzoek naar de tevredenheid van eigenaren van gebouwen over de versterking. Verdere verbetering van de dienstverlening is het doel, zo stelt de NCG.

De NCG heeft een extern onderzoeksbureau in de arm genomen voor het onderzoek. Eigenaren van panden in het versterkingprogramma krijgen over twee weken een brief met een uitnodiging. Huurders mogen niet meedoen: volgens de NCG is dat besloten in samenspraak met de woningcorporaties. De vragenlijst kan online worden ingevuld, maar mensen die daar moeite mee hebben kunnen ook via een telefonisch interview meedoen.

“We vinden het belangrijk om te weten of eigenaren van gebouwen tevreden zijn over de versterking en over ons”, stelt Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius. “Met dit onderzoek ontdekken we wat er goed gaat en wat we moeten verbeteren. Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker voor ons is wat een grote groep mensen belangrijk vindt. Daarom hopen we dat veel eigenaren de vragenlijst invullen. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.”