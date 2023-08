‘NAM probeerde alles om niet te betalen voor aardbevingbestendig Forum’

De NAM zou maandenlang hebben geprobeerd om het vergoeden van het aardbevingsbestendig maken van het Forum Groningen te stagneren en traineren. Daardoor liep de bouw van de huiskamer van Stad bijna vast, waardoor de gemeente een miljoenenverlies zou moeten incasseren.

Dat blijkt uit documenten van de gemeente Groningen, die in handen zijn van Follow the Money, Platform Authentieke Journalistiek, RTV Noord en RTV Drenthe in het kader van de Shell Papers. Vrijdagochtend maakten de media hun bevindingen bekend.

Nadat in 2014 duidelijk werd dat het Forum niet bestand was tegen aardbevingen, werd de bouw begin 2015 stilgelegd. Als er niet binnen een half jaar een oplossing zou zijn, ging de bouw van het Forum niet verder. Maar aannemers zouden de rekening voor het Forum (toen nog zo’n 69 miljoen euro) wel bij de gemeente neerleggen.

De NAM zou, na het bekend worden van de problemen, maanden lang niet thuis hebben gegeven: pas na drie maanden ging de aardoliemaatschappij in gesprek met de gemeente over de financiën. Daarna bleef de NAM traineren, zo zou blijken uit de documenten. Pas op het allerlaatst zegde de NAM 68 miljoen euro toe voor de meerkosten voor het Forum. De deal werd gesloten tussen de NAM en de gemeente. Het Rijk, die ook aandeel had in de NAM en zo zijdelings betrokken was bij de onderhandelingen, zou (bij monde van toenmalig minister Henk Kamp) slechts schoorvoetend akkoord zijn gegaan met de deal.

De NAM laat weten zich niet te herkennen in de beschuldiging van ‘vertragingstactieken’. De aardoliemaatschappij stelt dat er destijds te weinig bekend zou zijn over de impact van aardbevingen in de stad en de benodigde versterking. Het ministerie van Economische Zaken stelt nog niet uitgebreid te kunnen reageren, maar erkent wel dat er in het verleden veel is misgegaan.