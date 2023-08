Na vier maanden weer tweerichtingsverkeer op Peizerweg

Foto via Groningen Bereikbaar

De Peizerweg is sinds vrijdagochtend weer open voor verkeer in beide richtingen. De afgelopen vier maanden was de weg in één richting afgesloten voor een herinrichting van de rijbaan, de fietspaden, de stoep en de parkeervakken.

De afgelopen vier maanden was de Peizerweg deels dicht. Auto’s moesten vanaf Admiraal de Ruyterlaan richting de Paterswoldseweg omrijden via het Hoendiep.

De Peizerweg is inmiddels voorzien van een verbeterde rijbaan, fietspad en stoep. Ook zijn er nu en betere en nieuwe parkeervakken voor auto’s en fietsen. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor 35 nieuwe bomen en ander groen in de straat.