Na veel regen eindelijk een dag vol hitte: ‘Leuk, maar let wel op’

Foto: ChristenUnie

Het is vandaag weer zomers warm en dat betekent voor velen een frisse duik in het zwembad of een drankje op het terras. Maar hitte kan ook een keerzijde hebben.

Vooral wanneer de hitte langere tijd aanhoudt, kan dat bij sommige mensen leiden tot gezondheidsproblemen. Om dat te voorkomen, wijzen de gemeente Groningen en de GGD Groningen op maatregelen die je kunt nemen tijdens warmere dagen.

‘Het is vooral belangrijk om veel water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Draag luchtige kleding en zoek de koelte op. Ook sporten doe je beter niet op het heetst van de dag’, is het advies van de GGD. Uiteraard hoef je je niet direct zorgen te maken wanneer de temperatuur stijgt. Er zijn echter wel bepaalde groepen die extra alert moeten zijn.

Risicogroepen

‘Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig. Bijvoorbeeld om genoeg te drinken en koel te blijven. Kinderen kunnen oververhitting niet altijd zelf voorkomen. Ook zij hebben aandacht en hulp nodig bij warm weer.’

Symptomen van hittekwalen

Heb je jezelf toch te lang blootgesteld aan de hitte? Dan kan dat moeheid, duizeligheid en concentratieproblemen tot gevolg hebben. ‘Je handen en voeten kunnen gaan jeuken en je kunt uitslag met blaasjes krijgen.’ Wanneer het lichaam daadwerkelijk oververhit raakt, leidt dat tot duizeligheid, je suf voelen en het gevoel dat je flauw gaat vallen. ‘Neem in dat geval direct contact op met je huisarts.’