Na Thailand komen CDA en PvdA elkaar nu toevallig tegen op bergtop in Montenegro

Hoe groot is de kans dat twee politici elkaar toevallig tegen komen op hun vakantieadres? En hoe groot is de kans dat het een aantal jaren later opnieuw gebeurd? De Balkan verrast: het zou een tekst uit een VVV-folder kunnen zijn, maar soms worden aanprijzingen waar.

“Vijf jaar geleden was ik op vakantie in Thailand”, vertelt CDA-fractievoorzitter Robert de Wit. “Ik verbleef toen in de provincie Krabi, in het zuiden van Thailand. In deze regio ligt het Panom Bencha-gebergte, een Nationaal Park, waarbij de hoogste berg, de Khao Phanom Bencha, ongeveer 1.400 meter hoog is. Tijdens de beklimming van één van de bergen daar kwam ik PvdA-collega Maarten van der Laan tegen. Dan denk je, wat bijzonder. Dat je op zo’n plek een collega tegen komt, dat verwacht je niet.”

Deze zomer besloot De Wit op vakantie te gaan naar de Balkan. “Vorige week heb ik Bosnië bezocht, deze week ben ik in Montenegro. Prachtige landen, waar het goed vertoeven is.” Ook in Montenegro besloot De Wit de bergen in te trekken. “In het land bevindt zich het Durmitor Nationaal Park. De hoogste berg is de Bobotov Kuk, die 2.522 meter hoog is. Wat bijzonder is, is dat je hier ook het diepste ravijn van Europa vindt: het Tara-ravijn met een diepte van 1.300 meter. Tijdens het beklimmen van de berg kwam ik een bekende tegen, moet jij drie keer raden wie: inderdaad Maarten van der Laan! Dat is toch prachtig? Hoe groot is de kans dat je van alle mensen die je kent twee keer dezelfde persoon tegenkomt in het buitenland?”

Op de vraag of er over vijf jaar weer een ontmoeting gaat volgen, zegt De Wit: “Als dat gaat gebeuren dan ben je de eerste die het gaat horen.”