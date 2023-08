Na het weekend meer duidelijkheid over toekomst Donar

Jakob Klompien, voorzitter van de taskforce, geeft uitleg over het faillissement Donar. Foto: Joris van Tweel

Een geplande persconferentie over de toekomst van Donar woensdagmiddag gaat niet door.

Donar is momenteel druk bezig om de toekomst in de BNXT League, de Nederlands-Belgische basketbalcompetitie, te verzekeren. De licentiecommissie moet daarover een positief oordeel vellen. Nadat de Groningse basketbalclub in grote financiële zorgen terecht kwam, vroeg de stichting 31 juli faillisement aan. Een nieuw opgerichte BV wil een doorstart maken met de club, en de licentie van Donar doorzetten.

Daarover zou vandaag tijdens een persconferentie informatie worden gedeeld met de fans en de pers, maar die is op de valreep toch verschoven naar een later moment. “Het proces om tot een definitieve licentie te komen kent een aantal zorgvuldige stappen en deze kennen nog een vervolg,” laat de club weten. “Na het weekend geven we een volgende update aan zowel de pers als de fan-base van Donar Groningen. We houden de moed erin en hopen snel op positief nieuws.”