Vrijdag hoge temperaturen, rest van het weekend zonnig maar ook bewolkt

Na een koele en regenachtige periode, stijgt de temperatuur vrijdag naar maximaal 28 graden. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal het met de zon dit weekend een beetje tegenvallen.

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, al komt er in de loop van de dag ook wat bewolking voor. Het blijft droog en met 26 tot 28 graden is het warm zomerweer. De wind is zuidelijk, zwak of matig, kracht 2 of 3. In de nacht koelt het af naar 17 graden.

Zaterdag is het met 22 graden een stuk minder warm. Verder is er veel bewolking en vallen er enkele buien, de eerste al in de ochtend. Daarbij is kans op onweer. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 4′. In de avond koelt het af naar 19 graden.

Zondag wordt het opnieuw rond de 22 graden. Wolken en een paar opklaringen wisselen elkaar af en hier en daar valt een buitje. Er waait een matige zuidwestenwind.

Maandag is er meer zon en gaan de temperaturen weer omhoog en wordt het rond 25 graden, aldus de weerman.

