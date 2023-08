Ministerie wil geen Arriva-treinen naar Zwolle en Parijs; Arriva legt zich niet bij besluit neer

Foto: Andor Heij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat er geen extra treinen van en naar Groningen komen in 2025. Ook het plan van Arriva om een trein van de stad naar Parijs te laten rijden, is van tafel geveegd. Dat laat staatssecretaris Vivianne Heijnen (VVD) van Infrastructuur weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Door Maarten Siepel en Sebastiaan Scheffer

Het demissionaire kabinet kwam maandag met nieuwe afspraken voor de NS voor de komende negen jaar. Uit die afspraken blijkt dat de stoptreinen op de trajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle bij de NS blijven. Vervoersbedrijf Arriva toonde de afgelopen maanden ook interesse, maar krijgt door het besluit van het kabinet nu niet de mogelijkheid om zich op dit traject in te schrijven.

Arriva: “Wij gaan ons hier niet bij neerleggen”

Vervoersbedrijf Arriva is teleurgesteld. “We vinden het onbegrijpelijk en ongekend dat het kabinet de reiziger in het Noorden op deze manier beter, en meer openbaar vervoer ontzegt”, laat Arriva weten. “De samenwerking van vervoersbedrijven in de FMN, waar Arriva deel van uit maakt, zullen zich niet neerleggen bij dit besluit. We voelen ons daarin gesteund door de inbreukprocedure die de Europese Commissie is gestart tegen de Nederlandse Staat.”

FMN: “Europese regels zijn er niet voor niets”

Niet alleen Arriva is teleurgesteld. Dat geldt ook voor de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland. Zij laten weten: “De FMN heeft eerder al laten weten dat Europese regels niet voor niets zijn ontworpen. Die zijn er in het belang van de Nederlandse reizigers en belastingbetalers. De FMN-partijen leggen zich dan ook niet neer bij dit kabinetsbesluit over het hoofdrailnet en aanpalende zaken, en zullen alle wegen bewandelen om het kabinet van dit besluit te doen terugkomen.”

“Regionale vervoerders hebben verlieslatende lijnen tot een succes gemaakt”

De FMN laat weten juridische stappen voor te bereiden. “Daarin voelen wij ons gesteund door de inbreukprocedure die de Europese Commissie is gestart tegen de Nederlandse Staat. Eerder zijn verlieslatende lijnen gedecentraliseerd naar de regio en was er helemaal geen probleem. Zoals al vaker aangehaald werden die lijnen door de andere vervoerders tot een succes gemaakt. En dat zou nu dus ook kunnen, en volgens FMN zelfs moeten gebeuren.”

Extra treinen zijn niet nodig

Het besluit van het ministerie is ook een streep door de rekening voor de ambities van de provincies Groningen en Drenthe. Zij hadden het ministerie verzocht om extra sneltreinen te laten rijden. Dit omdat de huidige treinen erg vol zitten. En daar geeft het ministerie dus nu geen toestemming voor. Het ministerie zegt dat uit eigen analyses blijkt dat de extra treinen niet nodig zijn.