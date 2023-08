Miljoenentekort voor medisch laboratoriumbedrijf Certe, vestigingen in Groningen sluiten

Foto: Rick van der Velde

Het medisch laboratoriumbedrijf Certe kampt met een miljoenentekort. Dat meldt Omrop Fryslân. Het gaat om een tekort van drie miljoen euro. Dit komt omdat de inkomsten van COVID-testen zijn tegengevallen. Het gevolg is dat de vestigingen in Groningen gaan sluiten.

Gijs de Kort, bestuurder van Certe, laat aan Omrop Fryslan weten dat er een te positieve inschatting is gemaakt over de opbrengsten van de coronatesten. Volgens De Kort komt dit mede doordat de overheid besloot dat het niet meer verplicht was om te testen wanneer iemand klachten had.

De Kort zegt dat tijdelijke contacten van werknemers niet verlengd zullen worden. Daarnaast zullen sommige nieuwe werknemers hun baan toch niet krijgen. Er is een plan om in Drachten een nieuw labaratorium te bouwen. Vestigingen in Groningen zullen dan verdwijnen.

Certe was momenteel niet telefonisch bereikbaar voor een reactie.