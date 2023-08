Middeleeuwse wandkandelaar opgegraven op Grote Markt

Foto via Ingenieursbureau MUG

Archeologen hebben deze week een middeleeuwse wandkandelaar gevonden tussen het metaal dat is opgegraven op de Grote Markt.

De kandelaar dook volgens ingenieursbureau MUG, dat de opgravingen op de Grote Markt uitvoert, op tijdens het schoonmaken van metaal dat uit de bodem is gehaald op het marktplein. De ‘getordeerde’ (gedraaide) middeleeuwse ijzeren kandelaar heeft hoogstwaarschijnlijk in een muur vastgezeten met een gesmede priem die aan de voet van de kandelaar bevestigd was.

De archeologen gaan de kandelaar verder onderzoeken om na te gaan welk type kandelaar dit is geweest. Tijdens de middeleeuwen werden zowel kandelaars op een voet als wandkandelaars gebruikt. “We weten in ieder geval zeker dat iemand in het middeleeuwse Groningen dit object gebruikte om er een kaars in te steken en zijn onderkomen mee te verlichten,” aldus het ingenieursbureau.