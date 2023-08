Meindert Talma strandt in tweede ronde De Slimste Mens

Meindert Talma (links) naast chef Volkskrant Magazine Aimée Kiene en theatermaker Jörgen Tjon A Fong - Foto via KRO-NCRV

Singer-songwriter Meindert Talma uit de stad is vrijdagavond gestrand in de tweede ronde van de kennisquiz De Slimste Mens van KRO-NCRV. In de dagfinale moest Talma het afleggen tegen presentatrice Iris Rulkens.

Talma liep de eerste vier rondes behoorlijk wat schade op. Zo wist hij niet goed te benoemen wat de eetstoornis boulimia nervosa is. Daarna liet hij flink wat punten liggen in de galerij. Talma kreeg icoontjes voorgeschoteld die je als automobilist tegen kunt komen in je auto. Maar wat betekenen deze icoontjes nu precies? Talma zei daarover: “Ik heb wel een rijbewijs, maar ik rijd nauwelijks.”

Soraya Riem, die bekend is van TikTok, werd winnaar van de dag. In de dagfinale nam Talma het op tegen Rulkens. Rulkens had bij de start 312 seconden, Talma 172. Een vraag over Peter Gilles deed Talma uiteindelijk de das om. Donderdag wist Talma in de eerste uitzending hoofdredacteur Aime Klein nog uit de uitzending te kegelen. Dat deed hij kort nadat zijn ouders van de tribune in de tv-studio waren gevallen. Zijn moeder raakte daarbij zwaargewond.