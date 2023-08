Meerstadlaan vanaf vrijdag open voor verkeer

Foto via Bureau Meerstad

De officiële opening is pas eind september, maar aanstaande vrijdagochtend gaat de Meerstadlaan, de nieuwe route tussen Meerstad en de stad Groningen, open voor verkeer.

De nieuwe Meerstadlaan tussen de Vossenburglaan in Meerstad en de P+R Meerstad moeten ervoor gaan zorgen dat er minder verkeersdruk op de Borgbrug komt te liggen, nu Meerstad steeds groter en drukker wordt. De Meerstadlaan, in combinatie met nieuwe Borgwerg, moeten er ook voor gaan zorgen dat er minder verkeer achter Klein Harkstede terecht komt. Daarnaast is er vanaf vrijdag langs de Meerstadlaan een veiligere fietsroute tussen Meerstad en de stad Groningen.

De weg had flink wat voeten in de aarde, helemaal omdat er voor de aanleg van het nieuwe tracé werd gekozen voor een viaduct onder de Middelberterweg. Dit viaduct is aangelegd om ervoor te zorgen dat Middelbert haar dorpse karakter behoudt. Dit viaduct werd halverwege juni feestelijk onthuld.

Op 24 september is de officiële opening van de nieuwe Meerstadlaan. Dan trapt wethouder Rik van Niejenhuis een feestje af, waarbij er met een karavaan van de P+R Meerstad naar het dorp gereden wordt over nieuwe weg. In Meerstad is dan een speciale markt met onder meer foodtrucks.

De opening van de nieuwe Meerstadlaan betekent meteen ook de afsluiting van het oude tracé via de Driebondsweg. In de loop van de tijd wordt deze tijdelijke verbinding bij de P+R opgeruimd.