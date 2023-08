Meer dan tien tips binnen rond zedendelict aan Driebondsweg, maar politie is nog steeds dringend op zoek naar camerabeelden

Foto via Politie.nl

De politie in Groningen heeft dinsdagmiddag opnieuw een dringende oproep gedaan voor hulp van het publiek in de zaak rond een ernstig zedenmisdrijf, wat afgelopen vrijdagochtend rond 05.00 uur plaatsvond aan de Driebondsweg.

Volgens de politie is het Team Grootschalige Opsporing druk bezig met het onderzoek naar het incident, waarbij een jonge vrouw het slachtoffer werd van een ernstig zedenmisdrijf. De vrouw was vrijdagochtend onderweg op het fietspad naast de Driebondsweg vanuit Groningen in de richting van Meerstad. De verdachte ging er daarna van door in een donkerkleurige auto, mogelijk richting Stad of de oostelijke ringwegen.

Afgelopen vrijdag deed de politie meteen een oproep uitgaan naar getuigen, waarbij met klem werd gevraagd om mogelijke camerabeelden van het incident. Deze oproep heeft volgende politie inmiddels meer dan tien tips opgeleverd. De recherche heeft uitvoerig buurt- en sporenonderzoek gedaan, maar het onderzoek heeft nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte.

Het onderzoek gaat daarom onverminderd door. Aan omwonenden en bedrijfseigenaren uit de omgeving van de Driebondsweg en het nabije industrieterrein aan de oostkant van de stad vraagt de politie nogmaals om zo snel mogelijk de camerabeelden te bekijken of veilig te stellen van rond het incident. Volgens de politie gaat het daarbij met name om beelden van de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 augustus, en van vrijdag 18 augustus overdag. De dader heeft zich mogelijk nog in de omgeving opgehouden na het incident.

Ook mensen die rond 05.00 uur in de omgeving van de Driebondsweg hebben gereden met een dashcam aan boord, hebben mogelijk relevante beelden gemaakt voor het onderzoek. Daarnaast wordt ook aan andere mogelijke getuigen en mensen met meer informatie over het zedendelict gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Op de website van de politie staat ook een tipformulier over het zedenincident. Daarmee kunnen ook camerabeelden worden opgestuurd naar de politie.