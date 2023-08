Meer dan duizend glimlachjes in het zand verspreid

Door de stad zijn woensdagavond en -nacht meer dan duizend glimlachjes verspreid. De glimlachjes, smileys en zandstempels zijn op een groot aantal plekken te vinden.

“Door gewoon een simpele glimlach te verspreiden, kregen we die ook meteen terug en daarmee is de actie al meer dan geslaagd,” aldus de initiatiefnemers. De glimlachjes zijn te vinden op stadsstranden, beachvolleybalvelden, in zandbakken, speeltuinen en bij bouw- of wegwerkzaamheden.

De actie komt van ‘glimlachers’, een nieuwe website voor positief nieuws, inspiratie en hartverwarmende initiatieven. De focus ligt op lokaal, sociaal en duurzaam. “Wij willen onze eigen omgeving een beetje mooier maken. Het goede nieuws meer belichten, dat is ons doel,” aldus de initiatiefnemers.

De glimlachers zeggen veel sympathie te hebben voor lokale ondernemers, pioniers en mensen die hun kop boven het maaiveld durven uit te steken. Juist deze mensen zorgen voor het unieke karakter van een stad of dorp. Die zet de website dan ook graag extra in de schijnwerpers.