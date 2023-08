Martiniplaza voor de vierde keer toneel van grote 112-dag: “Je wilt mensen iets meegeven”

Foto: 112groningen.nl

Er komt een vierde editie van de 112GroningenDag. Op zaterdag 1 juni 2024 zal Martiniplaza het toneel zijn van diverse hulpdiensten die zich presenteren. Een gesprek met organisatoren Martin Nuver en Robert van der Veen.

Hoi Martin! Hoe belangrijk is het dat deze 112-dag gehouden wordt?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Mensen maken veelal kennis met hulpdiensten als de nood aan de man is. Je ziet ze in actie bij grote branden, bij een medisch noodgeval in je straat, of als je zelf met je auto pech krijgt op de snelweg. Het is heel goed dat er mogelijkheden gecreëerd worden dat je hulpdiensten laagdrempelig kunt ontmoeten. Dat je in gesprek kunt gaan, dat je vragen kunt stellen. Maar ook andersom. Dat hulpverleners kunnen laten zien wie ze zijn, en dat ze veel meer doen dan alleen bekeuringen uitdelen of branden blussen.”

Nu hebben we eerder opgetekend dat je twijfelde of er wel een vierde editie zou moeten komen …

“Dat klopt. Het organiseren van zo’n dag kost heel veel tijd en energie. Maar het enthousiasme. Dat ik mensen op straat tegenkom die vragen, Martin, komt er volgend jaar weer een 112-dag? En datzelfde enthousiasme proef ik ook bij standhouders en bij hulpverleners. Hulpdiensten vinden het heel mooi om via de 112-dag het publiek te bereiken. Om met mensen in gesprek te gaan. Om te laten zien wat ze allemaal doen. Een voorbeeld. Vorig jaar werd de rookmelder verplicht in woningen. Voor de brandweer was het een heel mooi moment om dat op deze dag onder de aandacht te brengen.”

De afgelopen edities werden goed bezocht. Bij de editie volgend jaar wil je proberen om ook minimagezinnen naar Martiniplaza te krijgen …

“Weet je. Als je als leerling in een klas zit, en een vriendje vertelt dat hij zaterdag naar de 112-dag gaat, maar dat jij niet kunt omdat je alleenstaande moeder daar de financiële middelen niet voor heeft, dan vind ik dat heel vervelend. Ik heb daarom contact gezocht met de gemeente om te kijken of we ook iets kunnen regelen via de Stadjerspas. De eerste gesprekken zijn heel positief, en komend voorjaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Maar ik zou het super vinden als we deze mensen ook de mogelijkheid kunnen bieden om langs te komen. Om rond te neuzen, om informatie toe te stoppen, en om de kinderen een geweldige dag te laten beleven.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Op de 112-dag kan een keur aan voertuigen worden bekeken. Foto: 112groningen.nl

Robert. Jij organiseert samen met Martin deze dag. Als ik aan de 112-dag denk, dan denk ik aan veel sirenes en spectaculaire demonstraties …

“Zo kun je de dag benaderen. We willen laten zien wat hulpdiensten doen. En vooral dat ze meer doen dan alleen bekeuringen uitdelen en branden blussen. Maar wat we ook willen doen op deze dag, is dat we mensen een spiegel voorhouden. Een spiegel in de zin van, hoe zou jij reageren op een bepaalde situatie? Daarom vinden we het ook belangrijk dat er veel kinderen komen, want jong geleerd is oud gedaan.”

Kun je dat uitleggen?

“Als je over de snelweg rijdt, en je ziet aan de linkerkant een boerderij in brand staan, dan weet je precies wat je moet doen. Dan bel je 112. Als je op straat loopt, en je ziet iemand in elkaar zakken, dan bel je datzelfde nummer. Maar er is ook een grijs gebied. Dat mensen iets registreren, maar er niet naar handelen. Bijvoorbeeld als je een man in de schemering over een schutting ziet klimmen bij het huis van je buren. Weet je dan wat je moet doen?”

Ik zou denk ik 0900 88 44 bellen?

“En die gedachte snap ik, maar 112 is in dit geval echt beter. Je spreekt van een potentieel gevaarlijke situatie, waarbij je niet weet wat er zich heeft afgespeeld, of wat er gaat gebeuren. En deze informatie willen we heel graag meegeven aan de mensen op de 112-dag. En om nog een voorbeeld te geven. Stel dat je over de snelweg rijdt, en je komt losliggende bakstenen tegen. De eerste gedachte is misschien om Rijkswaterstaat te bellen. En dat is logisch, want zij zijn de wegbeheerder. Maar ook in zo’n situatie geldt, bel 112. Vanaf de meldkamer worden zulke meldingen direct opgepakt, en wordt het zo snel mogelijk veilig gemaakt.”

Hoe gaat de dag er ongeveer uit zien?

“In grote lijnen zal de opzet hetzelfde zijn als de vorige keer. We zien dat de formule werkt. Er zullen interessante demonstraties zijn, auto’s van verschillende hulpdiensten kunnen bekeken worden. En dan heb ik het niet alleen over brandweer en ambulance, maar bijvoorbeeld ook Rijkswaterstaat, ProRail en de Dierenambulance. Er zullen stands zijn waar informatie is te verkrijgen, en bezoekers kunnen in gesprek gaan met hulpverleners.”

Tekst gaat verder onder de video:





In 2018 maakte OOG Tv een reportage over de 112-dag

Van verschillende hulpdiensten is duidelijk dat men het lastig heeft om aan mensen te komen. Is deze dag hier ook geschikt voor?

“Absoluut. Als je ooit eens getwijfeld hebt of wellicht een carrière bij de brandweer, de ambulancezorg of Rijkswaterstaat niet iets voor jou is, dan is deze dag uitermate geschikt om met mensen in gesprek te gaan. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit? Welke papieren heb je nodig? Waar krijg je mee te maken? En het klopt trouwens, dat bij verschillende disciplines men zit te springen om enthousiaste mensen.”

Zijn er met eerdere edities van de 112-dag ook vacatures ingevuld?

Martin: “Dat is bij mij onbekend. Wat ik wel weet is dat naar aanleiding van de 112-dagen mensen op zoek zijn gegaan naar meer informatie. Dat ze zulke leuke gesprekken hebben gehad met een dienst, dat ze verder op onderzoek uit zijn gegaan, en dat ze in gesprek zijn gegaan. Maar of die mensen ook daadwerkelijk bij een hulpdienst terecht zijn gekomen, dat weet ik niet.”

Tot slot. Over de demonstraties. Wat kunnen we verwachten?

Robert: “Wat we nu aan het doen zijn is organisaties en instellingen benaderen of ze mee willen doen. We hebben al een aantal mooie toezeggingen. En het is misschien een beetje flauw, maar welke demonstraties er aangeboden gaan worden, dat houden we nog even geheim. Ook omdat we toch vaak wel proberen om een actuele twist er aan te geven. Bij één van de eerdere edities was het USAR-team te gast. Dit team wordt ingezet bij zoekacties na aardbevingen en instortingen. Ze waren bijvoorbeeld actief in Beiroet, na de grote explosie van een aantal jaren geleden. Het publiek kan zich dat herinneren, en wij kunnen bij een demonstratie daar naar verwijzen.”

Het zou dus maar zo kunnen zijn dat jullie iets gaan doen met het vrachtschip op de Noordzee waar vorige week brand uitbrak?

“Zo’n scenario zou heel interessant kunnen zijn, ook omdat er zoveel verschillende instanties bij betrokken zijn. Niet alleen de brandweer maar ook Rijkswaterstaat, een bergingsbedrijf, de havendienst. En dat willen we op zo’n 112-dag ook wel meegeven. Het is in Nederland heel goed geregeld, waarbij elke dienst zijn eigen taken heeft, maar waarbij samenwerking en teamwork cruciaal is. Samen los je een situatie op. Dus het zou zo maar kunnen zijn dat we een demonstratie aan gaan bieden, waarbij meerdere diensten een rol spelen, zodat we het publiek kunnen laten zien wat er precies allemaal bij een situatie komt kijken.”