Man uit Zwolle moet twee jaar brommen voor verkrachtingen, onder meer in Groningen

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 23-jarige man uit Zwolle moet twee jaar de cel in, omdat hij tot twee keer toe seks heeft gehad met een vrouw tegen haar wil. Eén van de slachtoffers studeerde destijds in Groningen.

De man stond dinsdagmiddag terecht voor de rechtbank in Zwolle. In totaal kreeg de Zwollenaar drie jaar cel opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk. De rechtbank vindt daarnaast dat de Zwollenaar een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s aan de vrouwen uit Groningen en Zwolle moet betalen. Een verplichte behandeling of een contactverbod, zoals het OM had geëist, vond de rechtbank niet nodig.

De verkrachting van de jonge vrouw uit vond plaats in de nacht van 6 op 7 januari 2021 in Groningen. Tijdens een bezoek aan een vriend ging er bij alle aanwezigen flink wat drank naar binnen. Het slachtoffer en de man uit Zwolle bleven beiden bij de vriend slapen. De Zwollenaar besloot op enig moment bij de vrouw in bed te kruipen. De vrouw maakte kenbaar niks met de man te willen en probeerde hem weg te duwen.

Iets meer dan een jaar later ging de Zwollenaar opnieuw in de fout, dit keer in zijn eigen stad. Tijdens een bedrijfsfeestje vergreep hij zich weer aan een vrouw op een bedrijfsfeestje in de wc van een pand in de hoofdstad van Overijssel.

‘Altijd op haar hoede voor jongens’

“De verdachte heeft met zijn handelen een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers”, zo stelt de rechtbank. “Voor hen moet dit een zeer heftige en vernederende gebeurtenis zijn geweest. (..) De verdachte heeft niet nagedacht over de mogelijke gevolgen voor de slachtoffer, maar zich slechts laten leiden door zijn eigen seksuele verlangens. De rechtbank rekent dit alles verdachte zwaar aan.”

De rechtbank haalt specifiek de verklaring van de Groningse studente aan: “Zij kampt nog altijd met slaapproblemen. Ook is ze altijd op haar hoede voor jongens. Ze vertrouwt ze niet meer. Ze had vaak nare dromen (over verdachte) en veel stress. Vanwege aanhoudende spanningsklachten is ze in therapie gegaan. Nog steeds staat ze onder begeleiding van een therapeutisch coach.”