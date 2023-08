Man bedreigt jongens met mes in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden. In de binnenstad had hij drie jongens met een mes bedreigd.

“De aanhouding vond plaats op de Nieuwstad”, schrijft de politie. “De man had de drie jongens met een mes bedreigd, en eiste geld. De jongens hebben de man daarop twintig euro gegeven. Toen de man zich daarna uit de voeten maakte hebben ze direct de politie gebeld.” Agenten zijn daarop naar de locatie gegaan en konden de verdachte in de omgeving arresteren.

De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord zal worden.