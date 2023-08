Man (53) die rondreed met kogels en drugs hoeft niet opnieuw de cel in; broer (51) met machinepistool in huis gaat vrijuit

Foto's: Team Verkeer van de Politie Noord-Nederland

Een 53-jarige man, die nu op Curaçao woont maar tot voor kort in Groningen verbleef, heeft een celstraf van twintig dagen opgelegd gekregen voor het bezit van cocaïne en munitie. Ook zijn broer stond dinsdagochtend terecht in de rechtbank van Groningen, omdat hij een machinepistool voorhanden had in zijn woning.

Het OM wilde dat de oudere broer veertig dagen cel kreeg opgelegd, de gehele duur van zijn voorarrest. De rechtbank matigt nu de straf, omdat voor dergelijke misdrijven normaal een geldboete van rond de duizend euro wordt opgelegd. Daarom kort de rechter de celstraf voor de 53-jarige Stadjer.

Ook de broer van de man stond voor de rechter. Na de aanhouding van zijn broer, die op de donderdagavond van 14 april met de drugs en de kogels rondreed in zijn auto, werd duidelijk dat de kogels hoorden bij een wapen wat in de woning van zijn jongere broer lag. Daarop deed de politie een inval en vond een machinepistool, verborgen in een kluis die in een aantal tassen was verpakt. Volgens de broer was de tas afkomstig van een vriend, die hem deze in bewaring had gesteld. De jongere broer verklaarde bij de politie dat hij niet wist wat er in de tassen zat. De vriend die de tassen bij de man had achtergelaten was op dat moment al overleden.

Omdat op de kluis en de wapens ook geen enkel DNA-spoor werd aangetroffen van de jongere broer, ziet de rechtbank te weinig bewijs om de man te veroordelen voor verboden wapenbezit.