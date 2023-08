FC Groningen heeft maandagavond het tweede competitieduel in de Eerste Divisie met 1-0 van Jong FC Utrecht verloren.

In een sfeerloos Stadion Galgenwaard (nipt duizend toeschouwers) zorgde Mees Rijks in de 38e minuut voor het enige doelpunt. De FC was veel aan de bal, maar speelde erg traag en schiep zich nauwelijks kansen.

FC Groningen heeft nu 3 punten uit twee duels. Zondag komt Willem II op bezoek in de Euroborg.