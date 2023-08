“Maandag zon maar ook buien, later in de week zomers warm bij 26 graden”

Foto: Robert van der Veen

Na een koudere periode krijgen we komende week te maken met zomerse temperatuur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het aan het einde van de week 26 graden worden.

“Maandag is er veel bewolking, schijnt zo nu en dan de zon en vallen er een paar buien of buitjes”, vertelt Kamphuis. “Met 18 graden is het tamelijk koel en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht van maandag op dinsdag koelt het af naar 13 graden en valt er nog een enkele bui. Dinsdag staat er een forse wind uit het westen, windkracht 5, en ook dan vallen er een paar buien. Met af en toe zon wordt het dan 18 of 19 graden.”

“Woensdag is het wat rustiger. Het blijft vrijwel overal droog, en met wat meer zon word het 20 graden. Donderdag wordt het 20 tot 22 graden en ook dan is het droog met af en toe zon. Vrijdag wordt het zomers warm met maximumtemperaturen rond de 25 of 26 graden. Eerst is er zon en later op de dag kan er een bui vallen. Tijdens het weekend is het gematigd zomerweer met 21 tot 23 graden als maximumtemperatuur. Het hogedrukgebied dat aanvankelijk nog hoogzomerse aspiraties had, lijkt het er een beetje bij te laten zitten zodat het bij gematigd zomerweer blijft. Oceaandepressies blijven te opdringerig voor stabiel zomerweer.”

