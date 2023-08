‘Maandag bewolking maar ook zon, aan het eind van de week oplopende temperaturen’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zomer lijkt aan het einde van de aanstaande week terug te keren met oplopende temperaturen. De komende dagen is het eerst nog gematigd zomerweer met regelmatig zon.

Maandag begint de dag met bewolking waarbij de zon zo nu en dan tevoorschijn komt. In de middag krijgt de zon meer ruimte. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen wordt het 23 of 24 graden. Het blijft droog. De nacht van maandag op dinsdag verloopt grotendeels helder waarbij de minimumtemperatuur op 17 graden blijft steken. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Er is bewolking, maar de zon is ook van de partij. Lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt 23 of 24 graden.

Op woensdag draait de wind naar het noordoosten. Dat heeft invloed op de temperatuur. Met flink wat zon, maar ook met wat bewolking, wordt het 21 of 22 graden. Het blijft dan droog. Op donderdag zijn de verschillen klein, vanaf vrijdag keert de zomer terug waarbij de maximumtemperatuur uit komt op 26 graden met flink wat zon.