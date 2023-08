Maaien, hooien en oogsten: “In deze periode zorgen we ervoor dat er straks in maart melk in de supermarkt is”

Foto: Agrartechnik im Cuxland - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86838917

Wie deze dagen een fietstocht maakt door de oude gemeente Ten Boer zal niet ontgaan dat er op de weilanden druk gewerkt wordt. Er wordt gemaaid, er wordt gehooid en graan en tarwe wordt van het land gehaald.

Bij Garmerwolde is Willard Wigboldus druk aan het werk. “Het loopt tegen de klok van 18.00 uur, en dat is het moment dat we de koeien melken”, legt Wigboldus uit. “Ook in de ochtend melken we onze koeien.” Wigboldus runt samen met zijn vader en broer het Maatschap Veeteeltbedrijf Wigboldus. “Eigenlijk gaat het melken altijd heel soepel. De koeien weten wat er gaat gebeuren, ze kennen de route.” Op de vraag of het de drukste periode van het jaar is, zegt Wigboldus: “Ik denk dat akkerbouwers het momenteel het drukste hebben. Zij halen het graan van het land. Over een aantal weken worden de bieten geoogst. Onze drukste periode ligt in het voorjaar, als de eerste snede gras van het land gaat. Inmiddels zitten we op de derde of vierde snede. Dus we zijn ook zeker druk met maaien, en om dit in te kuilen, en om het eventueel aan te vullen. We willen namelijk dat de dieren komende winter ook genoeg en goed eten hebben.”

Erwin Bijman (melkveebedrijf Ten Boer): “Overal wordt druk op het land gewerkt”

Een paar kilometer verderop runt Erwin Bijman een melkveedrijf in Ten Boer. “Of augustus de mooiste periode is van het jaar”, herhaalt hij de vraag. “Nee. Ik ben het met mijn collega eens, dat de mooiste periode het voorjaar is: als je het eerste gras gaat maaien. Maar ook de puzzel die er aan vooraf gaat. Hoeveel mest rijd je uit? Wat gaat het weer doen? Welke keuzes maak ik? Maar aan de andere kant, dit is wel de periode dat ons werk heel erg zichtbaar is. Kijk maar om je heen, overal wordt druk op het land gewerkt.”

“Er is nu zoveel te zien”

Een trekker met een kar vol met hooibalen passeert. Een combine rijdt over het land. Koeien kijken nieuwsgierig toe. En even verderop zwaaien twee fietsers vriendelijk naar een boer die aan het klepelmaaien is. De groet wordt vriendelijk beantwoord. “Je ziet deze dagen veel bedrijvigheid op het land”, zegt Bijman. “En de interactie is heel leuk. Mensen die je groeten als je aan het werk bent. Als je met zwaar materieel over de weg rijdt, dat je rekening met elkaar houdt. Een automobilist die een stukje achteruit rijdt om ruimte te maken. Dat ik met de trekker snelheid minder zodat een achteropkomende automobilist in kan halen. Dat maakt het wel een hele mooie periode. Ook omdat er nu zoveel te zien is op de landerijen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Door gras te maaien en in te kuilen zorgen boeren ervoor dat koeien komende winter voedselrijk eten hebben. Foto: Han Jongeneel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57232360

“Mest uitrijden en gras inkuilen”

Voor Bijman zijn het ook drukke weken: “Wat we nu vooral doen is het gras inkuilen. Vorige week hebben we dertig hectare ingekuild. De kwaliteit is goed, met veel ondergras. Met ondergras bedoel ik dat het gras veel grondspruiten vormt in vergelijking tot de halmen. Het is niet super melkgevend, maar wel een mooi product. Daarnaast zijn we momenteel druk bezig om mest uit te rijden. Met de nieuwe landbouwregels mag dit nog tot 31 augustus. De verwachting is dat we in september, en misschien in oktober, afhankelijk van het weer, nog een vijfde, of misschien zesde keer, kunnen maaien. Het gras kuilen we in zodat we daarmee de dieren komende winter kunnen voeren.”

“Met het werk nu zorgen we ervoor dat er in maart melk te koop is in de supermarkt”

De kwaliteit van het gras is belangrijk: “We willen graag dat de koeien melk geven. Dus eiwitrijk gras is belangrijk. En hoe beter het gras is, hoe minder we bij hoeven te voeren met externe producten. Alles wat we niet in hoeven te kopen, komt de financiële balans weer ten goede. En eigenlijk kun je dus zeggen dat met het werk dat we nu doen, dat er daardoor in februari en maart melk, boter en kaas in de supermarkt gekocht kan worden. Door in te kuilen, in ronde of vierkante balen, geven de koeien komende winter ook genoeg melk.”

Willard Wigboldus (Maatschap Veeteeltbedrijf Wigboldus): “We hopen op een mooie herfst”

Bij Wigboldus in Garmerwolde zijn inmiddels de koeien gemolken. “Eigenlijk is het een hele gemiddelde zomer. Afgelopen voorjaar sprak ik met jullie over de natte periode. Daarna zag je dat er een droge periode kwam, waardoor alles weer in evenwicht kwam. Het is een goed jaar voor de boeren, maar niet uitzonderlijk goed. En we hopen de komende weken op een mooie herfst. Met af en toe een buitje, en overdag flink wat zon. En langzaam rollen we dan richting de winter. Het zou mooi zijn als de dieren tot oktober buiten kunnen blijven. Maar als ze naar binnen gaan, dan staat het voer klaar. Ook het strooisel en het stro is inmiddels ingekocht. En ja, dat er veel te zien is. Het loont deze dagen om op je fiets er op uit te gaan. Al die belangstelling vinden we mooi, en zwaai ook gerust naar ons.”