Lycurgus traint voor het eerst in aanloop naar nieuw seizoen

Foto: Theo Sikkema voor Samen Lycurgus

Met een training en een gezamenlijke lunch is Samen Lycurgus maandag begonnen aan de voorbereiding op het komende seizoen. Volgens de club kwam het woord ‘kampioenschap’ al meer dan eens voorbij en het doel lijkt dan ook eenduidig: voor het eerst sinds 2018 weer landskampioen worden.

Coach Arjan Taaij begon zijn elfde seizoen als hoofdcoach met een ‘lichte training’ van ruim anderhalf uur. De intensiteit wordt volgens de club de komende tijd rap opgevoerd om zo snel mogelijk wedstrijdfit te zijn. Na de training en een lunch maakten de spelers kennis met vrijwilligers, bestuurders en de rest van de organisatie.

Nog niet alle buitenlandse spelers waren aanwezig. Amerikanen Cal Fisher en Cole Gillis waren erbij, maar zij mogen pas vanaf 28 augustus meetrainen als hun werkvergunning rond is. Fisher is daarnaast nog herstellende van een meniscusoperatie en kan nog niet volledig meetrainen. Kyle McCauley en Cole Bogner komen in de loop van september pas naar Groningen, omdat ze nog actief zijn voor de nationale jeugdploeg voor hun thuisland.

Op 13 september staat de eerste oefenwedstrijd op het programma tegen Draisma Dynamo. Lycurgus heeft tot begin oktober 11 wedstrijden op de rol in de aanloop naar de eerste ‘echte’ wedstrijd van het seizoen. Na de strijd om de Supercup op zondag 15 oktober begint de competitie voor Samen Lycurgus op zaterdag 21 oktober met een uitduel wederom tegen Dynamo.