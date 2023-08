‘Linkerheup aan gort en vele gekneusde ribben’; moeder Meindert Talma raakt zwaargewond bij opnames ‘De Slimste Mens’

Meindert Talma (links) naast chef Volkskrant Magazine Aimée Kiene en theatermaker Jörgen Tjon A Fong - Foto via KRO-NCRV

Woensdag 7 juni werd voor singer-songwriter Meindert Talma uit Groningen en zijn ouders een dag om nooit te vergeten. Maar geenzins in positieve zin: de ouders van de ‘cultheld’ uit Stad vielen van een tribune tijdens de opnames van het KRO-NCRV programma ‘De Slimste Mens’. De moeder van Talma liep daarbij zwaar letsel op.

Talma, zijn ouders, ex-partner en kinderen waren op de bewuste woensdagmiddag in Hilversum voor de opnames van het televisieprogramma. Talma is één van de deelnemers aan aan de bekende quiz. Volgens Talma werden zijn bejaarde ouders door een van de medewerkers van het programma naar de hoogste bank op een tribune gestuurd. Bovenaan de donkere tribune probeerde de vader van Talma houvast te zoeken en viel van de tribune. Hij nam zijn vrouw mee in zijn val. Vader Talma bleef ongedeerd, maar de moeder van de zanger kwam er minder genadig vanaf: een gebroken heup, gekneusde ribben en een pijnlijke rug.

De tribune werd meteen ontruimd en moeder Talma werd per ambulance naar een ziekenhuis in Amersfoort gebracht, vertelt Talma donderdagochtend op zijn Facebook-pagina. Een geschrokken Talma wist zich te herpakken en begon na een dik uur aan de opnames voor de eerste uitzending met de zanger als deelnemer, die donderdagavond vanaf 20:35 uur te zien is op NPO1.

De moeder van Talma ging de volgende dag per ambulance terug naar Friesland, de geboorteprovincie van Talma. In Drachten volgde een heupoperatie, gevolgd dor een revalidatietraject. “Omdat ze haar voet gisteren weer voor vijftig procent kon gebruiken, is ze na 9 weken van huis geweest te zijn eindelijk weer in Surhuisterveen”, stelt Talma.

De omroep liet donderdag aan verschillende media weten dat de tribune voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Toch zijn er nu relingen en rugleuningen geplaatst. Volgens Talma waren KRO-NCRV, de Slimste Mens en Sky High TV zeer behulpzaam na de val. “Ze hebben vele kaarten en bloemen gestuurd.”