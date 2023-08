Link 050 en hun maatjestraject: ”Het is heel erg belangrijk vrijwilligerswerk”

Maatjestraject: Een maatje helpt iemand met leren fietsen.

De Groningse Vacaturebank Link050 zoekt maatjes voor hun maatjestraject. In Nederland zijn 2486 maatjes projecten actief en er zijn vorig jaar 41.000 matches gemaakt met maatjes.

”Het maatjestraject is echt heel breed, je hebt mensen die een wandeling willen maken tot aan koffie drinken om de eenzaamheid te verdrijven.” vertelt Rein de Vries in de OOG Ochtendshow. Stel dat je uit de schuldsanering komt, ook dan is Link050 er voor jou. Ze helpen je dan met je financiën zodat jij weer adem kunt halen. En dat zoiets nodig is blijkt ook uit de cijfers. In 2022 gaf 49% van de volwassen bevolking aan eenzaam te zijn. Van de volwassen bevolking is 34% matig eenzaam en 14% voelt zich sterk eenzaam. Maatjeswerk is heel belangrijk, stelt Rein de Vries: ”We hebben ook mensen die hulp bieden bij een sport. Diegene houdt van hardlopen en heeft daar een maatje in mogen ontvangen die hem daarbij ondersteunt.”

Voor iemand met financiële problemen kan een maatje heel handig zijn. Stel, je wil je aanmelden, dan moet je wel een financiële achtergrond hebben. ”Daar wordt goed naar gekeken” vult Rein aan. Ook aan vluchtelingen worden maatjes gekoppeld. Van omgaan met de taal tot een simpele boodschap doen behoren tot de activiteiten die een maatje vervult. ”Sommige maatjes liggen vast voor een jaar en sommige misschien wel voor hun leven lang.” In sommige gevallen moet je wel een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. ”Die veiligheid wordt gewaarborgd”.

