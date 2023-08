Lichte aardbeving bij Garmerwolde

Bij Garmerwolde heeft vrijdagochtend rond 05.30 uur een lichte aardbeving plaatsgevonden.

Dat meldt het KNMI.

De beving had een sterkte van 0.3 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Het gaat om een geïnduceerde beving en dat betekent dat deze is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Over schade is niets bekend.

Het is de vierde aardbeving in een maand tijd. Deze bevingen waren allemaal relatief licht. De laatste keer dat een beving een magnitude boven de 1.0 op de schaal van Richter had, was begin vorige maand. Toen vond een beving met een kracht van 1.5 plaats bij Appingedam.