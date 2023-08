Leeuwenburgh verlaat FC voor avontuur op Cyprus

Foto: Wouter Holsappel

Doelman Peter Leeuwenburgh verlaat FC Groningen. Hij vervolgt zijn carrière bij Apollon Limassol op Cyprus. Dat melden verschillende media.

Leeuwenburgh werd geboren op 23 maart 1994 in Heinenoord. In 2004 ging hij spelen voor de jeugdopleiding van Ajax. In september 2013 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong PSV. Die werd met 4-2 gewonnen. In 2015 werd de keeper verhuurd aan FC Dordrecht. Van 2018 tot 2021 volgde een avontuur in Zuid-Afrika bij Cape Town City FC, waar hij 81 wedstrijden onder de lat zou staan. In 2021 kwam Leeuwenburgh naar Groningen, waar hij 42 wedstrijden zou spelen.

De doelman vertrekt transfervrij naar de Cypriotische club, die hem tot medio 2025 heeft vastgelegd. Het avontuur is nog wel even afhankelijk van een medische keuring die Leeuwenburgh moet doorstaan.