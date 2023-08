Leandro Bacuna terug bij FC Groningen: ‘Het is een jongensdroom’

Leandro Bacuna is thuis. Zo maakte FC Groningen gisteren de terugkomst van de 31-jarige middenvelder bekend. Bacuna trainde de afgelopen weken al mee met de club en tekent nu een contract voor in ieder geval twee seizoenen.

Bacuna speelde van 2009 tot 2013 in totaal 126 officiële wedstrijden voor FC Groningen. De laatste tien jaar speelde de international van Curaçao voor verschillende clubs uit het Verenigd Koninkrijk: Aston Villa, Reading FC, Cardiff City en Watford FC. Zo speelde Bacuna bijna honderd Premier League-wedstrijden en kwam hij meer dan tweehonderd keer in actie op het tweede niveau in Engeland. Na al die jaren is het dus weer tijd om te spelen in een volle Euroborg.

“Het is een jongensdroom”, zegt Bacuna. “Ik kom uit Groningen en heb de hele opleiding doorlopen. Dan is het geweldig om na tien jaar weer terug te keren. Zeker nu FC Groningen in deze situatie zit, kan ik met mijn ervaring de jonge jongens helpen.”

Ik ben Leandro en 𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐣𝐧 𝐜𝐥𝐮𝐛.😍 pic.twitter.com/37xpcA0GNg — FC Groningen (@fcgroningen) August 3, 2023



“Mijn moeder zat al twee weken achter mij aan”

De Groninger had opties om ergens in het buitenland te voetballen. Mede door zijn familie heeft hij de keuze gemaakt om toch terug te gaan naar Groningen. “Ik heb een groepsapp gemaakt met mijn broers erin. Daar hebben wij gesproken over mijn carrière. Er werden vragen gesteld als: wat wil je nu? Je moet denken aan je familie en kinderen. Wat heb je eraan als je naar het buitenland gaat en je kinderen weer een nieuwe taal moeten leren? We zijn nu thuis.”

De moeder van Bacuna gaf het laatste zetje voor de overgang naar de FC. “Wanneer ga je tekenen? Wanneer ga je tekenen? Dat vroeg mij moeder constant”, lacht de middenvelder. “Ze heeft wel twee weken achter mij aan lopen rennen. Ze was super blij toen ik haar vertelde dat ik ging tekenen. De gevoelens die daarbij komen kijken, zijn niet te omschrijven. Hun steun is altijd belangrijk geweest voor mij”

Aanvoerderschap?

Bacuna kijkt met een positieve blik naar aankomend seizoen. “Ik zie heel veel potentie in het team. Het zijn jonge jongens die goed kunnen voetballen en daarbij een goede trainer nodig hebben. Toen het bekend werd dat Dick Lukkien de trainer werd en ik met hem het gesprek aanging, wist ik dat het goed zat. Met deze staf kunnen we werken.”

En op de vraag of Bacuna ook aanvoerder van FC Groningen wil worden, geeft hij een brede glimlach. “Het zou mooi zijn om aanvoerder te worden bij de club waar ik ben opgegroeid. De keuze is natuurlijk niet aan mij, maar ik hoop het wel. We gaan het zien.”