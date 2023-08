Kunstwerken kunnen in Oosterparkwijk rekenen op veel enthousiasme: “Dit is zo fantastisch”

Foto: Miranda Dontje

Zeven kunstwerken op zeven verschillende locaties. De afgelopen dagen is er in de Oosterparkwijk hard gewerkt om zeven grote kunstwerken te realiseren.

“Ik ben heel erg onder de indruk. Het is zo ontzettend mooi geworden”, vertelt Miranda Dontje van WerkPro in de wijk. “Donderdag zijn de kunstenaars begonnen, en in principe zou het vandaag klaar zijn. Dat gaat niet helemaal lukken, dus er is afgesproken om maandag verder te gaan. En weet je wat zo leuk is? Dat de werkzaamheden erg veel bekijks trekken. Mensen uit de wijk die een kijkje komen nemen, die foto’s maken en die filmpjes schieten. Maar omdat hier best wel wat reclame voor is gemaakt, komen we ook bezoekers tegen uit bijvoorbeeld Den Helder en uit België die speciaal hiervoor naar de wijk zijn gekomen.”

“Lust voor het oog”

Dontje: “Het hele proces kan op veel enthousiasme rekenen vanuit de wijk. Het is ook echt een verrijking van de wijk. De muurschilderingen hebben een hoge kwaliteit, en hebben verschillende stijlen.” Bewoners zijn in het proces meegenomen. “Vorig jaar is er in de wijk een grote muurschildering van Dick Nanninga aangebracht. Dat smaakte naar meer. Bewoners hebben duidelijk aangegeven dat ze kunstwerken waarin natuur, zeg maar een groene omgeving, en verbinding, belangrijke kernwaarden moeten zijn in de kunstwerken. De kunstenaars zijn daarmee aan de slag gegaan, en kregen veel artistieke vrijheid. Het is echt een lust voor het oog.”

Street Art Festival

De werkzaamheden worden gecoördineerd door Writer’s Block. Dit is een organisatie die bekend staat om het organiseren, realiseren en cureren van verschillende vormen van kunst in de openbare ruimte. Zij hebben als doel om Nederland steeds kleurrijker te maken. De werkzaamheden in de wijk waren tegelijkertijd ook aanleiding om het breder aan te pakken. In het wijkcentrum werd een Street Art Festival gehouden. Daar konden deelnemers meedoen aan gratis workshops en street art tours. Ook werden er rondleidingen gegeven langs de kunstwerken in de wijk.

Verslaggever Lars Faber maakte afgelopen week een reportage over de kunstwerken: