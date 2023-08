‘Krachtpatser’ Theo John (25) completeert Donar voor komend seizoen

Theo John - Foto via Donar

De 2,06 meter lange Theo John is de sluitsteen van Donar voor komend seizoen. De Amerikaan komt naar Groningen na een zomerseizoen bij de Minnesota Timberwolves.

John is de laatste speler die Donar de afgelopen week heeft gepresenteerd, nadat maandag bekend werd dat de club definitief een doorstart maakt en met een aantal financiële blokken aan het been mag beginnen aan een nieuw basketbalseizoen.

De in Minneapolis geboren John kan als forward en als center spelen tijdens zijn éénjarige contract bij Donar. De Amerikaan speelde, na zijn start in het college-basketbal in de VS, al eens in Europa bij Kauhajoki. Een blessure zorgde er echter voor dat John slechts één wedstrijd kon spelen in Finland. Daarna speelde John in de NBA G-League voor Capital City go-go in Washington. De afgelopen zomer speelde de Amerikaan in de NBA summer league voor de Timberwolves.

Donar omschrijft John als een ‘krachtpatser’, die bij Donar moet laten zien of hij meer in huis heeft dan alleen power. “Ik ben atletisch gezien een nachtmerrie voor iedere tegenstander en ik hou van verdedigen”, stelt John. “Ik ben gek op shotblocken, dunken en spelen met veel energie. Ik wil de Donar-fans graag wat laten zien. Ik heb deze club gekozen vanwege de enthousiaste fanbase en ik kijk er naar uit om een show te geven als de lichten aan gaan!”