Koningin Máxima opent hogeschooljaar Hanzehogeschool

Portretfoto Koningin Máxima 50ste verjaardag. Foto gemaakt door Z.M. de Koning

Koningin Máxima komt naar de Hanzehogeschool vanwege het 45e lustrum van het onderwijsinstituut en haar voorlopers. Dit is het 225 jaar geleden dat de eerste les werd gegeven aan de toenmalige Academie in de Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde.

De Koningin krijgt na aankomst eerst een korte rondleiding over de Art Boulevard, met kunstwerken van afgestudeerden van Academie Minerva, de oudste academie van de Hanzehogeschool, tentoongesteld. Daarna opent Koningin Máxima het hogeschooljaar, in een programma aangekleed met dans en muziek van opleidingen binnen het opleidingsinstituut. Máxima gaat daarna nog in gesprek met enkele studenten en hun lectoren over de ontwikkelingen van praktijkgericht onderzoek.