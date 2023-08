Koningin Máxima komt in september naar Groningen voor mentale gezondheid jongeren

Portretfoto Koningin Máxima 50ste verjaardag. Foto gemaakt door Z.M. de Koning

Koningin Máxima gaat op dinsdag 5 september een werkbezoek aan Groningen brengen waarbij ze zich zal laten informeren over de situatie rond de mentale gezondheid bij jongeren.

Het werkbezoek begint met een bijeenkomst van Mentaal Gezond Groningen. Het MGG is een samenwerking van onder andere de provincie, de gemeenten, verschillende onderwijsinstellingen en het UMCG. Het doel van het MGG is om de samenwerking tussen de partijen te verbeteren en om binnen tien jaar de instroom in de geestelijke gezondheidszorg met tien procent te verminderen. Daarna bezoekt de koningin een STORM-docententraining. Bij deze trainingen leren leraren hoe ze bepaalde signalen bij jongeren kunnen herkennen, en hoe ze hier in gesprek over kunnen gaan.

Tot slot brengt Koningin Máxima een bezoek aan Jimmy’s. Jimmy’s is een plek voor jongeren waar ze bijvoorbeeld door middel van kunst, schrijven en muziek uiting kunnen geven aan hun mentale gezondheid. In Groningen heeft één op de drie jongeren te kampen met psychische problemen. De problemen worden deels veroorzaakt door de aardbevingsproblematiek.