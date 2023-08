‘Komende dagen veel zon, aan het eind van de week buien en lagere temperaturen’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon is de komende dagen veel aanwezig. Aan het einde van de week tekent zich een weersverandering af waarbij er buien gaan vallen en de temperatuur een stap terug gaat doen.

Dinsdag begint de dag met de kans op een lokale mistbank. Al snel komt de zon tevoorschijn, waarbij er in de ochtenduren nog wel wat bewolking voor kan komen. In de middag is er veel ruimte voor de zon, hoewel de kans op wat bewolking aanwezig blijft. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 24 of 25 graden. De nacht van dinsdag op woensdag verloopt helder, waarbij de minimumtemperatuur rond de 14 of 15 graden komt te liggen.

Op woensdag is er meer bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich zien. Het blijft droog, en het wordt 23 of 24 graden. Op donderdag zijn de veranderingen klein, maar is de zon weer wat meer aanwezig: dan wordt het 24 graden. Op vrijdag lijkt de weersverandering in te gaan zetten met de kans op buien, waarbij ook onweer mogelijk is. De maximumtemperatuur dan ligt rond de 22 of 23 graden.