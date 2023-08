“Komende dagen nog buien, volgende week komt de zomer terug met temperaturen tot 27 graden”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen hebben we nog te maken met buien. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het volgende week droger en keert ook de zomer weer terug.

“Donderdag hebben we in de ochtend af en toe zon en valt er slechts een lokale bui”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er meer bewolking en een toenemende kans op een paar buien, mogelijk met een slag onweer. Het wordt 21 graden. De wind is in de ochtend zwak of matig en neemt toe naar vrij krachtig, windkracht 5, uit het noordwesten. Langs de Wadden krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vrijdag zijn er enkele opklaringen met gaandeweg de dag ook weer een paar buien. Later op de dag klaart het breder op en verdwijnt de neerslag. Het wordt 19 of 20 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 2 of 3.”

“Zaterdag begint de dag droog, maar later in de ochtend, en in de middag zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden. Zondag is het ook vaak nat en verandert er aan de temperatuur maar weinig. Na het weekend vallen er maandag een paar buien, maar wordt de intensiteit en activiteit op dinsdag en woensdag al een stuk minder. Misschien dat woensdag zelfs al droog kan gaan verlopen. Het wordt deze dagen 18 tot 20 graden en dat is wat frisjes voor begin augustus. Voor de tweede weekhelft ziet het er allemaal een stuk droger uit. De neerslag gaat er waarschijnlijk helemaal uit en met meer zon, en niet al te veel wind, lopen de temperaturen op naar 23 tot 27 graden en daarmee begint de zomer toch eindelijk aan haar terugreis.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.