Komende dagen kans op noorderlicht: “Meerdere, kleine zonnestormen onderweg”

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

De kans is aanwezig dat komende dagen het noorderlicht zichtbaar is. Volgens de website noorderlichtjagers is de zon de laatste dagen erg actief.

Zo heeft de zon de laatste dagen een aantal zonnevlammen uitgespuwd. Dit ging een aantal keren gepaard met een plasmawolk, die onderweg is richting de aarde. Naar alle waarschijnlijkheid arriveren deze zonnestormen de komende dagen. Daarbij is er de kans dat de zonnestormen gaan combineren tot een grotere zonnestorm. In het Noorden zou het noorderlicht te zien kunnen zijn laag boven de noordelijke horizon. Als de stormen combineren kan het noorderlicht hoger komen.

De website geeft mensen ook wat tips mee hoe het noorderlicht goed gezien kan worden. “Ga naar een donkere plek, waar je goed zicht hebt op de noordelijke horizon.” Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verbetert de komende dagen de weersituatie. Het wordt helderder, hoewel er soms nog wel kans is op wat bewolking.