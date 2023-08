‘Komende dagen droog en zomers warm, aan het einde van de week buien’

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen is het zomers warm waarbij er veel ruimte is voor de zon. Aan het einde van de week zijn er buien mogelijk, maar of dat ook een omslag betekent naar een herfstachtig weertype is nog onzeker.

Maandag begint de dag met de kans op een lokale mistbank. Weldra komt de zon tevoorschijn. Gedurende de dag is er kans op wat bewolking. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen wordt het 25 of 26 graden. De nacht van maandag op dinsdag verloopt grotendeels helder, waarbij de minimumtemperatuur rond de 15 graden komt te liggen. Op dinsdag is er wat meer bewolking, maar is er nog alle ruimte voor de zon. Het wordt 24 of 25 graden.

Op woensdag zijn de veranderingen klein. Er is wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 23 graden. Vanaf donderdag krijgt de bewolking de overhand en is er lokaal kans op een bui.