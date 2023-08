Klimaatactivisten ketenen zich vast aan ING-kantoor Hereplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren zaterdagmiddag actie bij het ING-kantoor aan het Hereplein. Daarbij hebben verschillende mensen zich vastgeketend aan het gebouw.

Volgens een fotograaf zijn er tussen de vijftien en twintig activisten bij de actie betrokken. Een deel heeft zich buiten verzameld, het andere deel is in het kantoorgebouw. Te zien is dat verschillende klimaatactivisten op de grond zijn gaan zitten ter hoogte van de ingang. “Het gaat om een sit-in, en verschillende demonstranten hebben zich ook vastgeketend aan de ingang met buizen”, laat Extinction Rebellion weten. Met de actie roept men ING op om te stoppen met het financieren van fossiele brandstoffen die de klimaatcrisis veroorzaken. De sfeer bij het gebouw wordt als vriendelijk en vrolijk omschreven.

“ING financiert nog steeds met miljarden euro’s de olie- en gassector”

“Rhodos is verbrand, India staat onder water, stormen zorgen voor grote schade in China”, vertelt woordvoerder Leo van Kampenhout. “De klimaatcrisis is hier, en dit is nog maar het begin. Het is overduidelijk dat ons huidige economische systeem, dat gestoeld is op fossiele brandstoffen, failliet is. We moeten razendsnel werken aan een nieuwe economie, die goed is voor mensen en de planeet. De financiële wereld heeft hier een belangrijke rol in te spelen. Helaas neemt de ING bank deze verantwoordelijkheid niet: zij financiert nog steeds met circa negen miljard euro per jaar de olie- en gassector, waardoor veel nieuwe fossiele projecten gerealiseerd worden die de klimaatcrisis verergeren.”

Kantoor is geopend

Extinction Rebellion benadrukt dat het om een vreedzame actie gaat. “We hebben niets tegen de medewerkers in het kantoor. Hun werkgever doet er alles aan om ze te doen geloven dat ING een duurzaam bedrijf is. Maar dat is niet zo. Wij willen medewerkers, klanten en voorbijgangers informeren over de miljarden euro’s die ING elk jaar in olie en gas steekt. En hoe dat bijdraagt aan de escalatie van de klimaatcrisis die we voor onze ogen zien gebeuren. Zoals in Spanje, waar in hele gebieden geen landbouw meer mogelijk is door de extreme droogte dit jaar.” Volgens een fotograaf is het kantoor gewoon geopend en vindt er ook dienstverlening plaats. De politie is aanwezig om een oogje in het zeil te houden.

Het is niet voor het eerst dat er actie wordt gevoerd bij het kantoor. Dit gebeurde al twee keer eerder. Ook elders in het land vonden eerder al acties plaats.