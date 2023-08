Kleurrijke en vrolijke Pride trekt door binnenstad

Foto: Annelies van Santen

Enkele duizenden deelnemers hebben zaterdagmiddag deelgenomen aan de Pride. De optocht trok door de binnenstad, en is één van de onderdelen van Pride Groningen, dat dit weekend plaatsvindt.

“Het was een vrolijk, gezellig en kleurrijk evenement”, vertelt OOG Tv-verslaggever Paul Blom. “De Pride begon rond 13.30 uur op de Ossenmarkt. Een uur later, rond 14.00 uur, zette de stoet zich in beweging. Via de Noorderhaven, Brugstraat, Oosterstraat en de Sint Walburgstraat eindigde de Pride weer op de Ossenmarkt.” Op de vraag hoeveel mensen deelgenomen hebben, zegt Blom: “Ik schat tussen de twee- en drieduizend deelnemers.”

Pride

De eerste Pride, die gehouden werd, vond plaats in 1969 in New York. De optocht toen was een herdenking van de Stonewall-rellen. De Stonewall Inn was in die tijd één van de fameuze hangplekken voor homo’s en transseksuelen. De politie deed er geregeld invallen, waarbij klanten werden gearresteerd, omdat ze bijvoorbeeld vrouwenkleding droegen. Op 28 juni 1969 liep een inval uit de hand. De ongeveer tweehonderd aanwezige bezoekers voelden zich zo geïntimideerd en vernederd, dat ze weigerden de bevelen van de agenten op te volgen. Honderden mensen verzamelden zich bij het etablissement, en er braken flinke rellen uit. In het jaar erop werden de eerste Gay Pride Parades gehouden.

“Trots zijn op wie je bent”

Blom: “Dat demonstratieve karakter was ook vanmiddag aanwezig. Verschillende politieke partijen liepen bijvoorbeeld mee. De boodschap die hier in verweven zat is dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn, dat ze gezien mogen worden en dat je trots moet zijn op wie je bent. En dat is nog altijd geen vanzelfsprekenheid.” De optocht bestond behalve uit mensen die meeliepen, ook uit verschillende wagens. “Onderwijsinstelling Noorderpoort had een wagen, maar ook Paradigm. Er was een koets met drags, er was muziek en ik heb een roze trekker gezien.”

Pride Groningen duurt nog de rest van de dag. Zo vindt er in de Zwanestraat zaterdagavond een groot straatfeest plaats. Meer informatie vind je op deze website.

Bekijk hier een video van de Pride: