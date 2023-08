“Kinderen zeuren niet, ze gaan aan de slag zonder plan, en maken de mooiste ‘huizen'”

Timmerdorp 2023. Foto: Kimberley Blaak.

De zondagsheiling wordt op het terrein van Tuinindestad serieus genomen. Waar er de afgelopen dagen volop werd getimmerd en gezaagd overheerst deze zondag de serene rust. Frans Kerver kijkt terug op een geslaagde eerste week van Timmerdorp Groningen, en kijkt uit naar de weken die aanstaande zijn.

“De eerste dagen zijn fantastisch verlopen”, vertelt Kerver. “En dat klinkt een beetje plat, maar we hebben een hele mooie week gehad. Er is volop genoten, en er zijn mooie dingen gemaakt.” Ondanks dat Timmerdorp Groningen voor de tiende keer wordt gehouden is het voor Kerver de eerste keer. “De afgelopen jaren vond het plaats op het terrein van de Suikerunie. Wij hebben dit jaar de organisatie overgenomen. En niet alleen de organisatie, maar ook veel vrijwilligers zijn meegegaan. Daarnaast hebben we goede gesprekken gevoerd met de afgezwaaide organisatie, waardoor we wisten waar we aan begonnen.”

“Ik vroeg me hard op af of we niet een plan moesten maken”

Met de verhuizing veranderde ook de locatie. “Bij Tuinindestad ligt een prachtig grasveld waar we deze week een dorp aan het bouwen zijn. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik mij van tevoren wel afvroeg of alles goed zou komen. Er moet veel geregeld worden. Bijvoorbeeld de vergunningen, maar ook de materialen die we nodig hebben om te kunnen bouwen. Vorige week vroeg ik aan Vivian van ’t Hoenderdaal, met wie ik dit samen organiseer, of we niet een plan moeten maken waar de kinderen mee aan de slag kunnen. Ze zei: “Frans, dat is niet nodig, dat komt helemaal goed.”

“Volwassenen kunnen nogal zeuren”

En het kwam goed, vertelt Frans met een grote glimlach: “Die dynamiek is zo prachtig. Volwassenen kunnen nogal zeuren, maar bij kinderen heb je dat niet. Dinsdag, op de eerste dag, waren ze in de eerste uren vooral bezig om pallets te verzamelen. Op een gegeven moment zie je dan de vraag rijzen, oké, we hebben pallets, en wat nu? Dan begint de zoektocht naar spijkers en hamers. Twee uurtjes later zie je de eerste frustraties ontstaan: dit lukt niet, dat gaat moeilijk. En daarna komt het moment dat ze om zich heen gaan kijken: met wie ben ik eigenlijk aan het bouwen? Wie zitten er in mijn groepje? En kunnen we door te overleggen ook bepalen wat we gaan maken? Ik vind dat prachtig om te zien.”

“Na twee dagen zijn de grote contouren klaar”

Bij de werkzaamheden worden de kinderen geholpen door ‘bouwbegeleiders’: “Dit zijn enthousiaste vrijwilligers die de kinderen helpen, begeleiden en ze doen dingen voor. En wat heel leuk is om te zien is dat tijdens de eerste week de eerste dagen gebruikt worden om een hut te bouwen, op de derde dag is de hut eigenlijk klaar en wordt het bouwwerk verfraaid met verf en op de laatste dag van de week worden de puntjes op de ‘i’ gezet.”

Cocktails maken

Kerver en zijn team proberen er voor de kinderen ook een feestje van te maken: “We hebben hier een vrijwilligster wiens roots in Hongkong liggen. Een aantal weken geleden vertelde ze over het maken van cocktails met thee en kruiden en bloemen uit onze tuin. Toen hadden we al bedacht, dat is misschien wel heel leuk om daar de week mee af te sluiten. Dus zo hebben de kinderen hun eigen cocktails gemaakt. Daarbij hebben we hen wel op het hart gedrukt om thuis niks te vertellen. Cocktails zitten natuurlijk boordevol alcohol”, lacht Kerver. “Maar dat zit natuurlijk niet in deze cocktails.”

Timmerdorplied

Ook de komende drie weken vindt Timmerdorp Groningen plaats. “Wat we zien is dat we eigenlijk iedere week een nieuwe groep deelnemers hebben. Een aantal heeft een knipkaart, waarmee ze ook in andere weken welkom zijn. In de derde week hebben we vooral kinderen die in de opvang zitten bij het COA. In de vierde week zijn er wat Oekraïense kinderen te gast.” Kerver spreekt van verrassende weken: “Het leuke is dat er dingen gebeuren die je niet verwacht. Zo hebben we afgelopen week een heus Timmerdorplied geschreven. Marietta kwam langs om dit te componeren, en Lex nam later in de week een klarinet mee zodat we dit lied konden zingen. In combinatie met de cocktails, ja, dan zijn dat hele spontane activiteiten die Timmerdorp Groningen tot een uniek evenement maken. Zulke onverwachte gebeurtenissen vind ik prachtig.”

“Wethouder is van harte welkom”

Nieuwe woningen die verrijzen in een tijd van woningkrapte en stikstofproblematiek. Op de vraag of woningwethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) zich al aan de poort heeft gemeld: “De wethouder is van harte welkom, haha. Maar helaas bieden we geen structurele oplossing. Als straks begin september het Timmerdorp afgelopen is, dan moeten we het veld weer opruimen. We moeten dan alles afbreken.” Even later vertelt Kerver: “Eigenlijk zouden we iets moeten realiseren zodat kinderen hier altijd kunnen spelen. Ook buiten het Timmerdorp om. Dat zou toch super zijn? Moet je kijken hoe groot dit veld is. Dat zou toch mooi zijn?”

Bouwbegeleiders gezocht

Mensen die ideeën hebben zijn van harte welkom om zich te melden bij Tuinindestad. Dat geldt ook voor mensen die de komende weken als bouwbegeleider willen assisteren. Er is nog een aantal plekken vacant. Meer informatie vind je op deze website.

Afgelopen week maakte verslaggever Kimberley Blaak een reportage over het Timmerdorp: