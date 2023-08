Kinderen laten hun creativiteit de vrije loop tijdens de Kunstkriebels vakantieweek

Muziek maken, tekenen, dansen… het kan allemaal tijdens de vakantieweek georganiseerd door stichting Kunstkriebels in de biotoop in Haren. De week is bedoeld om kinderen die niet op vakantie kunnen een leuke week te bezorgen.

Vanaf afgelopen maandag zijn de kinderen druk in de weer geweest met verschillende kunstprojecten onder begeleiding van professionele kunstenaars. “Je kan heel veel dingen doen. En je kan ook dingen maken, bijvoorbeeld het avondeten koken. Het is allemaal heel erg leuk”, zegt een deelnemer vrolijk.

Het initiatief bestaat nu al vier jaar, en door de jaren heen is het succes zichtbaar toegenomen. “We merken nu met de derde editie dat we steeds meer naamsbekendheid krijgen”, vertelt projectcoördinator Yanick Vervuurt trots. Ze ziet onder andere dat de buurt elk jaar meer meehelpt aan de vakantieweek.

Het evenement duurt nog tot en met morgen.