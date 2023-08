Kinderen in Oekraïne blij gemaakt met snoepgoed dankzij inzamelingsactie

Foto: ingezonden

Het snoepgoed dat afgelopen week in Haren en Groningen werd ingezameld, is zaterdag aangekomen in Oekraïne. Volgens de Sociale Brigade is de actie een succes geworden.

“Er is erg veel snoep ingezameld”, laat Willemijn Kemp van de Sociale Brigade weten. “Het snoepgoed, maar ook herfstkleding en hygiënemiddelen, zijn naar de stichting Road for Life gebracht. Zij werken vanuit de stad Boryslav, in het Lviv Oblast, in het westen van Oekraïne. Deze stichting probeert kinderen, die gevlucht zijn uit bezet gebied, weer een normaal leven te geven.”

Afgelopen week deed de Sociale Brigade een oproep om spullen in te zamelen. Dit kon op inzamelplekken in Haren en Groningen. Volgens Kemp is de actie een groot succes geworden. Donderdagavond zijn Janscho van Adel en Anneke Elzinga begonnen met het inladen van een bus, en zijn richting Oekraïne gereden om de spullen in Boryslav af te leveren. Behalve Boryslav bezoeken Van Adel en Elzinga, die al een aantal keren in Oekraïne zijn geweest, ook Lviv, waar ze spullen gaan afleveren bij een lokaal weeshuis.

Naar verluid krijgt de actie binnenkort een vervolg.