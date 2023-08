Kinderen bouwen erop los tijdens tiende editie Timmerdorp

Timmerdorp 2022. Foto: Daniëlle Rademaker,

De komende vier weken wordt er weer volop gebouwd en getimmerd op het jaarlijkse Timmerdorp. Dinsdag vond de aftrap plaats.

Het Timmerdorp wordt voor de tiende keer gehouden en is voor alle basisschoolleerlingen tussen acht en twaalf jaar. Elke week is er plaats voor tachtig kinderen. Alle plekken zijn inmiddels vergeven. In tegenstelling tot eerdere edities vindt het evenement dit jaar niet op het voormalige Suikerunieterrein plaats. Het grote groene veld achter Tuinindestad biedt nu het decor voor alle houten bouwwerken.

Meer dan enkel hout en spijkers

‘Het Timmerdorp is veel meer dan er flink op los zagen en timmeren’, aldus de organisatie. Het evenement moet kinderen inspireren om hun creativiteit en te gebruiken en nieuwsgierig te zijn. ‘Door zelf aan de slag te gaan leren ze zichzelf te ontwikkelen en kweken ze bovendien zelfvertrouwen.’ Het is bovendien volledig aan de kinderen zelf wat ze gaan bouwen. Dat leidt tot de meest uiteenlopende creaties: gebouwen met hoge verdiepingen, zwembaden en zélfs glijbanen schoten gedurende vorige edities uit de grond.

Veiligheid voorop

Veiligheid speelt een belangrijke rol op het Timmerdorp. De constructies worden daarom goed in de gaten gehouden en gecontroleerd. ‘Wanneer kinderen bijvoorbeeld nog een verdieping op hun houten bouwwerk willen timmeren, beoordelen we eerst of het fundament wel stevig genoeg is om dat te doen.’ Als dat het geval is, krijgen de kinderen een ‘heuse bouwvergunning’ en kunnen ze weer doorgaan.

Feest

Het Timmerdorp duurt nog tot vrijdag 1 september. Afsluitend vindt op zaterdag 2 september een groot feest plaats, waarbij ook ouders en verzorgers welkom zijn.