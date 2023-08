Kermis Groningens Ontzet ook komende jaren onzeker: “Gemeente gaat slordig om met tradities”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Dit jaar kan er vanwege de verbouwing van de Grote Markt geen kermis plaatsvinden tijdens het Groningens Ontzet. Maar het is hoogst onzeker of dit de komende jaren wel kan, omdat er op de markt bomen worden geplaatst. Politieke partijen reageren verontrust.

“Ik zag dit al aankomen”, reageert fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV. “Vlak voor het zomerreces hebben we vragen gesteld over de kermis. De burgemeester reageerde daar heel cryptisch op. Ik vind dit niet fraai. Ook niet omdat in de beslissing bij de herinrichting van de Grote Markt dit nooit ter sprake is gekomen. En de kermis is voor de Koninklijke Veereniging voor Volksvermaken belangrijk. Met de kermis wordt er geld verdiend om een Sint Martinus- en een Sinterklaasviering te kunnen organiseren. Je zet heel veel tradities hiermee op het spel. Dat kan toch niet?”

Karina Stapensea: “Op de Grote Markt komen 33 bomen te staan”

De reactie van de PVV is naar aanleiding van een uitgebreid interview met de voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Karina Stapensea: “De kermis is voor ons een belangrijk onderdeel, omdat we daarmee onderdelen in ons programma verbinden. Bij de herinrichting van de Grote Markt worden er 33 bomen geplant. Kermisattracties hebben bewegingsvrijheid nodig om te kunnen draaien. Wij maken ons grote zorgen dat door die kleinere ruimte, we ook volgend jaar geen kermis op de Grote Markt kunnen organiseren. Verhuizen naar de Vismarkt is geen optie vanwege de warenmarkt die daar is. En de Ossenmarkt is een mooi plein, maar ligt wel buiten de binnenstad. Dus hoe gaan we dat oplossen?”</8>

Op de Grote Markt komen in de nieuwe situatie 33 bomen te staan. Bron: impressie via Gemeente Groningen (Ruimte voor Jou)

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Gemeente gaat slordig om met Groningens Ontzet”

Leendert van der Laan is fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden: “Het interview dat Stapensea heeft een aantal hele mooie elementen. Behalve de kermis gaat het ook over de toekomst van 28 augustus, en dat men steeds meer te maken heeft met regeldruk en regelgeving, waardoor het steeds lastiger wordt om het feest te organiseren. In zijn algemeenheid vind ik dat de gemeente slordig omgaat met een traditie als Groningens Ontzet. Er wordt geknaagd aan het evenement, terwijl een Volksvermaken met bloed, zweet en tranen aan het programma werkt, om mensen te verbinden, en om mensen bij elkaar te brengen. Alle punten die Stapensea aanraakt, die vind ik heel wezenlijk.”

“Een schietkraam in plaats van een reuzenrad”

Van der Laan: “Als we puur naar de kermis kijken. De Grote Markt is door de herinrichting groter geworden omdat straten zijn weggevallen. Er is meer verblijfsruimte ontstaan, waarbij er bomen op de markt komen. Wat er nu eigenlijk op tafel ligt is het vraagstuk hoe je daar een kermis kunt organiseren. Hoe kun je attracties neerzetten? En misschien moet je offers gaan brengen. Dat door de bomen een reuzenrad niet mogelijk is, maar wel een schietkraam. Ik vind dat een ambtenaar dit zou moeten doen. Groningens Ontzet is een belangrijke dag, ondersteun de organisatie met één ambtenaar die alles regelt. En dus ook in gaat kleuren wat er op die markt haalbaar is. Wat kan er? En eigenlijk had dat gesprek al gevoerd moeten zijn.”

Dennis Ram (PVV): “Kan het huldigingsfeestje van de FC op de Grote Markt, of zijn we dan bang dat er mensen in bomen klimmen?”

Ram: “We hebben het nu over de kermis tijdens Groningens Ontzet. Maar op die Grote Markt gebeurt nog veel meer. De meikermis bijvoorbeeld. Tijdens Eurosonic/Noorderslag staat er een groot podium. Tijdens de KEI-week idem dito. Kan dat straks allemaal nog wel? En kunnen in die nieuwe opzet er nog wel duizend mensen op de Grote Markt terecht? En wat te denken van FC Groningen. Stel dat de FC dit seizoen promoveert naar de Eredivisie. Kan een huldigingsfeestje dan gevierd worden op deze plek? Of wordt het dan verboden omdat de burgemeester bang is dat er mensen in bomen gaan klimmen, waar ze uit kunnen vallen?”

“Links klimaataltaar op de Grote Markt”

De fractievoorzitter van de PVV vertelt verder: “Mensen zullen nu waarschijnlijk denken, daar is de PVV weer, die niets op heeft met het klimaat. Als het gaat om bomen: wij zijn voorstander van meer groen in de stad. Bomen geven onze binnenstad een mooi aanzien. Maar het moet niet zo zijn dat het ‘linkse klimaataltaar op de Grote Markt’, zoals ik het noem, tradities onmogelijk maakt. We willen dat de markt een verblijfplaats is. Maar als daar straks niks meer kan, dan kun je het ook geen verblijfplaats noemen.”

Door de bomen is er straks minder ruimte voor een kermis op de Grote Markt. Foto: Harro Meijer

Leendert van der Laan: “Is de wil er bij de gemeente wel?”

Van der Laan: “De kermis hoort er bij. Het trekt mensen, het maakt lawaai, het bindt mensen. Dat het dit jaar niet door kan gaan is triest. En ik vraag me af of de wil er bij het gemeentebestuur wel is. Als je dit jaar een kermis had gewild, dan had je toch een oplossing gevonden? Als je van het Groningens Ontzet iets moois wilt maken, dan heb je honderd procent inzet nodig. Tachtig procent is onvoldoende. Volgend jaar is de Grote Markt klaar, en dan moet er gewoon weer een kermis staan. Zo simpel is het wat mij betreft.”

“Zoals het nu gaat, gaat het niet goed”

In het interview liet Stapensea ook weten dat 28 augustus niet een heilig huisje is, en dat Groningens Ontzet wellicht ook op een andere dag gehouden kan worden. Voor de PVV is dat geen optie. De Partij voor het Noorden is gematigder: “Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Je hebt nu het geluk dat de feestdag in de zomervakantie valt, maar straks volgt er een periode van vier jaar dat Bommen Berend buiten de vakanties valt. Als het dan ook nog eens op een woensdag of donderdag valt, dan heb je een onaantrekkelijk geheel, waar mensen niet op af komen, omdat ze aan het werk zijn of op school zitten.” De PVV wil dat 28 augustus een vrije dag gaat worden.

“Als het op 28 augustus 1672 anders was gelopen, hadden we dan nu Duits gesproken?”

Van der Laan: “Misschien is het ook goed om ons even te realiseren waar we het over hebben. Het jaar 1672. Het rampjaar. De bisschop van Münster die voor de poorten van de stad stond. Er is gevochten om de vrijheid te behouden. Zelfs studenten hebben daarbij geholpen. Net zoals we heel voorzichtig om gaan met 4 en 5 mei, moeten we ook voorzichtig omgaan met 28 augustus. De dag vertelt onze geschiedenis. Het vertelt waarom Groningen dat is geworden wat het nu is. Want stel dat het anders was gelopen. Hoe had Nederland er dan nu uitgezien? Was er überhaupt een Nederland geweest? Hadden we nu Duits gesproken. Dat is waar we het over hebben.”

“We kunnen wat leren van de Friezen”

Volgens de politicus zou het gemeentebestuur ook haar oor te luister moeten leggen in Friesland. “Friesland gaat heel goed om met de feestdagen die zij hebben. Mensen in Friesland weten dat op de eerste zaterdag van augustus de Sneekweek begint: een heel mooi zeilevenement. Op de vijfde woensdag van juli vindt de PC op het Sjûkelân in Franeker plaats: de belangrijkste kaatswedstrijd voor heren. Een week later is het de beurt aan Wommels waar de Freule wordt gehouden, de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens. Mensen weten dat, en belangrijker, ze zijn er trots op. En dan hebben we Groningen een dag waarbij mensen je schaapachtig aankijken als je vraagt of ze ook naar de Groote Maaltijd of het vuurwerk op 28 augustus gaan. Tja, we hebben heel veel werk te doen.”

De fractie van de PVV overweegt vragen te stellen aan het gemeentebestuur. De Partij voor het Noorden overweegt om een debat te initiëren over de waarde, de invulling en de toekomst van Groningens Ontzet.