KEI-week 2023 met mbo studenten en prikkelarme ruimtes

Foto: KEI-week 2022 door Jorin Slump

De introductieweek voor de nieuwe eerstejaarsstudenten in Groningen barst maandag 14 augustus los . Dit jaar zullen voor het eerst mbo-studenten meedoen aan de KEI-week en er zijn prikkelarme ruimtes te vinden.

De organisatie van de KEI-week wil weten waar mbo-studenten behoefte aan hebben als ze meedoen aan de KEI-week. Daarom begint de organisatie dit jaar met een pilot waarin vijftig mbo-studenten meedoen aan de feestelijke introductieweek voor nieuwe eerstejaars studenten. Mbo-studenten mogen ook naar binnen bij studentenverenigingen. ‘Welke studentenverenigingen minderjarigen en mbo-studenten toelaten is aan de verenigingen zelf’, vertelt Sara Kruit, voorzitter van het KEI-bestuur.

Ruimte zonder prikkels

Studenten die zich even terug willen trekken, kunnen dit jaar terecht in een speciaal opgezette prikkelarme ruimte of ‘safe space’. Uit voorgaande jaren bleek dat studenten bij de EHBO posten terechtkomen wanneer ze alleen willen zijn of iemand nodig hebben waar ze mee kunnen praten. De organisatie van de KEI-week zag dat andere festivals ruimtes installeren waar bezoekers tot rust kunnen komen. De ‘safe space’ in het centrum bevindt zich in het Grand Theatre. Op donderdag en vrijdag is op het Suikerunieterrein ook een prikkelarme ruimte aanwezig met noise cancelling headphones.

Stadjers en studenten

'Ieder jaar hebben we zoiets van, hoe kunnen we dit nou verbeteren?', zegt Sara Kruit over de band tussen stadjers en studenten. De organisatie heeft dit jaar posters in de stad opgehangen om stadjers uit te nodigen voor evenementen van de KEI-week en er rijdt een stadjerswagen mee tijdens de KEI-parade. 'We hebben dit jaar ook filmpjes gemaakt voor Spot TV over het verbinden van stadjers en studenten.'

Afval wegen

De organisatie van de KEI-week neemt verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid. ‘Dit jaar draaien we een pilot met hardcups en we hebben een GREEN-team dat het hele jaar bezig is met verduurzamen. Zo gaan we bijvoorbeeld ons afval wegen om te kijken hoeveel we uitstoten. We zijn ook bezig met bewustzijn op het gebied van duurzaamheid bij studenten.’

Sara Kruit was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: