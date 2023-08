Justinas Ramanauskas nieuwste aanwinst voor Donar

Foto : Donar

Donar heeft voor komend seizoen opnieuw een speler vastgelegd. Het gaat om Justinas Ramanauskas uit Litouwen.

Ramanauskas is op 21 september 2000 geboren, meet 1 meter 93 en speelt op de point guard positie. Hij genoot zijn basketbalopleiding bij Zalgiris in Litouwen. Afgelopen seizoen speelde hij voor de Nürnberg Falcons in Duitsland.

De nieuwe aanwinst is volgens Donar een fysiek sterke guard, die zowel verdedigend als aanvallend impact kan hebben. Hij kan een driepunter schieten, maar heeft ook oog voor zijn medespelers. Coach Andrej Stimac: “Hij heeft de kennis en de kracht om zich als point guard waar te maken. Hij is een jonge gast die het nu op het niveau van de BNXT League mag laten zien.”

Justinas Ramanauskas: “Ik ben erg blij bij het team te horen. Ik denk dat dit een goede plek voor mij is om als speler en persoon te groeien. Ik hoop veel te leren, ervaring op te doen en het team te helpen om te strijden en te winnen. Ik heb veel goeie dingen gehoord over de stad en de fans, dus ik kan niet wachten om te beginnen.”

Het ‘nieuwe’ Donar heeft nu zeven spelers onder contract staan. Aanstaande vrijdag speelt Donar de eerste oefenwedstrijd in Wildervank tegen Leicester Riders. De competitie begint op 23 september